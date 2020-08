"Ojalá se quede siempre". La nueva panelista de Suelta la sopa deslumbra en su 'debut' La bella actriz estará ocupando durante toda esta semana el puesto que quedó vacante en el show tras el sorpresivo despido de Carolina Sandoval. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La sorpresiva salida de Carolina Sandoval del programa Suelta la sopa (Telemundo), show en el que trabajaba desde hacía siete años, ha generado una fuerte división de opiniones en las redes sociales. Para bien o para mal, la carismática periodista venezolana no es de esas personas que dejan indiferente, por lo que del mismo modo que tiene su legión de fans que la siguen y apoyan incondicionalmente también tiene su grupo de detractores, o lombrices digitales como ella se refiere a los haters. Guste mucho o poco su trabajo, nadie puede negar que su salida dejó un gran vacío en el programa, de ahí que no esté siendo fácil encontrar un reemplazo. Mientras la búsqueda continúa, el show está cubriendo la ausencia de ‘La venenosa’ con diferentes conductoras invitadas, empezando por la actriz cubana Aylín Mujica. La villana de la exitosa telenovela Como tú no hay 2 (Univision) se integró este lunes al equipo de panelistas del programa que capitanea el presentador cubano Jorge Bernal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que tiene más de 1 millón de seguidores solo en Instagram, no pudo tener un mejor recibimiento, tanto de sus compañeros como del público que aplaudió su llegada. "Qué triste no poder darle un abrazo a esta belleza, pero me encanta compartir contigo Aylín”, expresó Juan Manuel Cortés por medio de su perfil de Instagram. En principio, la actriz estará participando en el show solo hasta el viernes, pero muchos televidentes ya han pedido a través de las redes sociales que se quede indefinidamente. "Me encanta como conductora, le da mucha chispa al programa. Ojalá se quede siempre", se puede leer entre los cientos de comentarios que generó su llegada. Otros telespectadores, en cambio, siguen echando mucho de menos a ‘La venenosa’. "Es muy polémica y peleona pero le daba su toque al programa. Ahora se siente un vacío, ya casi ni lo veo, le falta su toque picante", opinó otro televidente.

