El contundente mensaje de Stephanie Salas tras nuevo capítulo de Luis Miguel: La Serie ¿No quedó conforme con lo que cuenta la segunda temporada de la serie biográfica del Sol de México? ¡Mira lo que dijo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante y actriz Stephanie Salas hizo saber su opinión sobre la serie biográfica de Luis Miguel en Netflix poco después de que en sus nuevo capítulos se contara la relación del cantante con la hija de ambos, Michelle Salas. En el capítulo 4 de la segunda temporada difundido este domingo, el Sol de México comienza a entablar una relación con su hija luego de que prácticamente no compartiera con ella en sus primeros años de infancia. En otro momento, una Salas de ya 18 años le pregunta a su papá por qué se alejó de su vida por 11 años. "Fueron años difíciles, complicados", respondió. "Quería cuidarte, protegerte de mí. Te juro que me gustaría saber por qué daño tanto a la gente que me quiere". Michelle Salas Luis Miguel Stephanie y Michelle Salas Left: Credit: Photo by Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images Center: Credit: Photo by Ethan Miller/Getty Images) Right: Credit: Photo by Victor Chavez/Getty Images La manera en que la serie cuenta la relación del Sol con su hija parece que no gustó a Stepahien Salas. "Mejor cuéntame uno de Pinocho", respondió en Instagram a comentarios de usuarios sobre estos nuevos capítulos. Comentarios de Stephanie Salas Credit: Instagram / Stephanie Salas También compartió un contundente mensaje en redes del reconocido artista de maquillaje Juan Peralta, quien se pregunta si no se debería también resaltar la labor como madre soltera de Salas. "Me quedé pensando y para cuándo la serie de Stephanie Salas y todas las mujeres que tienen que lidiar con ser madres solteras, que no se pueden ir 11 años y después regresar. La historia de Michelle y cómo fue a ver a su papá de lejos... Otra vez, que bueno que Luismi contó su versión, que bueno que retomó la relación con su hija, pero siento que las historias de esas mujeres no las vemos tanto en pantalla y contadas con justicia, sin hacerlas víctimas o las 'abnegadas'", se lee en el mensaje de Peralta. Mensaje compartido por Stephanie Salas Credit: Instagram / Stephanie Salas No es la primera vez que Stephanie Salas se pronuncia sobre la serie. Tras el estreno de la segunda temporada compartió una imagen suya junto al título de una canción que ella supuestamente escribió inspirada en su amorío con el galán: "Qué fácil se nos hizo".

