La pandemia de coronavirus marcó la agenda diaria de este 2020, pero también hubo muchas otras noticias que dieron de qué hablar. En el ámbito de la televisión, los despidos de algunos de los rostros más veteranos de la televisión hispana, entre ellos María Celeste Arrarás y Rashel Díaz, acapararon gran parte del protagonismo. Muchos de esos despidos sucedieron en el estudio de Un nuevo día (Telemundo), programa que dijo adiós a varios de sus conductores más emblemáticos. A días de cerrar el año, Stephanie Himonidis –más conocida como ‘Chiquibaby’–, quien se integró al show en marzo de 2019, reflexiona sobre los cambios que ha experimentado el programa durante los últimos meses en esta entrevista exclusiva para People en Español.

¿Cómo has vivido los cambios en Un nuevo día?

La verdad es que ha sido un año muy interesante, no solamente con la pandemia, sino también para nosotros ha sido un año de muchos retos. Yo digo que es como una montaña rusa, si lo definimos en cuanto a sentimientos. No es fácil cuando hay cambios. Pero vengo de una carrera de cambios. Vengo de la industria de la radio donde siempre hay constantes cambios. Y no quiero decir que estoy acostumbrada o que me gustan porque no, pero los asumo con profesionalismo, con responsabilidad. Asumo que el cambio es por un bien común y al final del día lo asumo con mucho optimismo y con mucha honestidad. Humildemente estoy agradecida por haber sido una de las elegidas a quedarme en este nuevo proyecto.

Image zoom Stephanie Himonidis | Credit: Instagram Stephanie Himonidis

Sueles responder en las redes sociales, ¿cómo llevas las críticas?

Benditas redes sociales. A mí me encanta contestarle a la gente que me sigue. Para bien y para mal. Obviamente no me gusta ponerme a pelear con nadie, pero a veces me gusta como palpar a la gente y ver por qué están enojadas. Hay veces que veo gente que le pone cosas a mis compañeros o a mis amigas y digo: '¿Por qué hay gente tan mala en el mundo?'. Eso sí me cuestiono. Pero me encanta tener contacto directo con mi gente y si me preguntan algo o me mandan un mensajito directo yo trato de responderles lo más que puedo. Obviamente el 2021 trataré de que no me afecte nada de lo negativo.

¿Te ha llegado a doler que alguna gente te haya reprochado la salida de algunos de tus compañeros? Como si tú tuvieras la culpa...

Yo creo que es normal que la gente se acostumbre y se encariñe con sus personalidades de televisión a las que han visto por tantos años. [Si] de repente se las quitan y les ponen caras nuevas con las que no están tan acostumbrados cómo no se van a sentir extraños. La gente tiene derecho a opinar y expresarse. Al final del día es el punto de vista de cada quien y esa es una de las cosas con las que he luchado ahora que estoy más en el ojo público. Quien verdaderamente me conoce sabe que me gusta ser monedita de oro y quiero llevarme bien con todos, quiero caerle bien a todo el mundo y a veces en la realidad eso no es posible. Va a haber gente a la que le encante tu trabajo y va a haber gente a la que no y lo debemos de respetar. Yo estoy agradecida y muy contenta de estar en la cadena, de que me hayan elegido para quedarme y lo único que puedo hacer es seguir trabajando como hasta el momento y que la gente que no conoce mi trayectoria me dé la oportunidad de que conozcan más de mí. Ese yo creo que es mi principal objetivo.

Image zoom Stephanie Himonidis | Credit: Instagram Stephanie Himonidis

¿Mantienes contacto con tus excompañeros?