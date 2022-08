El divertido momento en el que Stephanie Himonidis trata de ejercer de celestina entre Adamari López y actor mexicano "Él está soltero, tú estás soltera, ¿por qué no van a tomar un café?", les preguntó de lo más picarona en hoy Día (Telemundo). Lo que sucedió después tienes que verlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López no está cerrada al amor a un año de su separación de Toni Costa, pero tener una pareja en este momento de su vida tampoco es algo que le quite el sueño. "En esta etapa si viene alguien tengo que pensar bien qué hago, qué relación realmente vale la pena tomar para yo poderle presentar a mi hija. Eso no es cualquier persona. Eso no quiere decir que me niegue a salir con alguien a conocer, a cenar, pero de tener ese pensamiento de una relación —que siempre empieza con una salida— uno no se puede negar a nada, pero no estoy ahora en eso. Estoy en esta etapa de disfrutar con ella y si se presenta algo bien, y si no pues sigo adelante", declaraba recientemente la conductora puertorriqueña en una entrevista exclusiva con People en Español. Su compañera de trabajo en hoy Día (Telemundo) y amiga, Stephanie Himonidis –también conocida como 'Chiquibaby'–, trató este jueves de ejercer de 'celestina' entre Adamari y el actor mexicano Pepe Gámez, quien estuvo como invitado en el programa y también está soltero. "Yo tengo un pregunta, estás ayudando a conseguir novia a Pepe, pero él está soltero, tú estás soltera, ¿por qué no van a tomarse un café?", sugirió a ambos de lo más picarona la presentadora mexicana fuera del aire. Adamari López Adamari López, Pepe Gámez y Stephanie Himonidis en hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram hoy Día Juguetona como siempre, Adamari no dudó en contribuir al divertido y pícaro momento: "No, estamos en edades diferentes, Pepe lo siento", dijo antes de soltar una carcajada. "Tú eres muy joven para mí". El actor no tardó en seguirle el juego a las presentadoras y de lo más bromista comentó: "Yo también soy cincuentón, tengo ya mis canitas Ada". Adamari Adamari López y Pepe Gámez en hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram hoy Día SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un divertido momento que prueba el excelente ambiente que se respira detrás de cámaras en el programa, especialmente entre Himonidis y López, quienes han creado un vínculo muy bonito que permite que ambas puedan protagonizar momentos de lo más pícaros como este. Más sobre Pepe Gámez Pepe es un actor mexicano de 38 años que ha participado en telenovelas y series de Telemundo como Pasión prohibida (2013), Mariposa de barrio (2017) y Falsa identidad (2018). Actualmente graba en los estudios de Telemundo Center en Miami, Juego de mentiras, thriller dramático que protagonizan Arap Bethke, Altair Jarabo y María Elisa Camargo. "[Me defino como] soñador, arriesgado y luchador; apasionado, perfeccionista y a veces un poco terco", compartía Pepe años atrás en una entrevista con People en Español. "[Sueño] con una esposa, con tener hijos, con una familia completa y llena de amor y respeto como la que formaron mis padres; con entender que todos los días debo ser feliz sin olvidarme que lo más importante es vivir y disfrutar el proceso. Y como actor con una cantidad de sueños personales muy grandes que afortunadamente en los últimos años se han ido alcanzando, pero aún falta mucho por lograr".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El divertido momento en el que Stephanie Himonidis trata de ejercer de celestina entre Adamari López y actor mexicano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.