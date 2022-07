La sorpresiva reacción de Rodner Figueroa ante la salvación de Daniella Navarro de La casa de los famosos El periodista de Telemundo siguió con mucha atención la undécima gala de eliminación del exitoso reality show y defendió, frente a los cuestionamientos recibidos, su derecho a votar "por quien a mí se me antoje". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "El público decidió que hoy debe salir de La casa de los famosos…" Natalia Alcocer. La influencer mexicana se convirtió este lunes en la undécima concursante eliminada del exitoso reality show de Telemundo en una reñida gala de eliminación en la que midió fuerzas con el español Toni Costa y la venezolana Daniella Navarro, quienes también se encontraban en la cuerda floja. La salvación de Daniella, una de las participantes más polémicas de la actual edición, dejó con la boca abierta a muchos televidentes, incluido a Rodner Figueroa, quien es muy fan del programa. "Se salvó Daniella contra todo pronóstico", dijo sorprendido el conductor de Telemundo a través de una transmisión en vivo que llevó a cabo por medio de su página de Facebook. "Ustedes me habían dicho a mí todos, en su gran mayoría, que ustedes juraban y perjuraban que se iba Daniella de La casa de los famosos y la que se ha ido hoy de la casa es Natalia, 'La Vikinga'. ¡Guau este show, este show es increíble!", expresó de lo más entusiasmado. El periodista, quien supera el millón de seguidores en Instagram, no quiso revelar por quién votó de los tres nominados, pero sí comentó que usó 7 dispositivos para poder votar 7 veces por su favorito/a. "Yo no les voy a decir a ustedes por quién voté porque yo no tengo por qué decir por quién voté, pero sí les voy a decir algo: yo voté de mi teléfono personal, del teléfono del trabajo, de mi computadora personal, de mi computadora del trabajo, de la computadora de mi casa, más del teléfono de Ernesto [su pareja] y el iPad de Ernesto. Entonces, en conclusión, yo, Rodner Figueroa, voté 7 veces. No tengo que decirles por quién, pero voté 7 veces", confesó. ¿Daniella su favorita? "Es obvio que votaste por tu paisana Daniella", comentó uno de sus seguidores. "¿Y qué vas a saber tú si el voto es secreto?", no tardó en responderle Figueroa. "Déjame decirte algo para que te enteres: yo conozco a Toni desde que se conoce con Adamari en Mira quién baila, saca por ahí la cuenta. Y Toni, no te dejará mentir, compartimos muchísimo en las temporadas que yo estuve cubriendo ese reality y nos hicimos amigos. Y no tengo por qué decirte por quién voté porque además ese no es problema de nadie", dejó claro. Daniella Navarro Daniella Navarro, concursante de La casa de los famosos 2 | Credit: Telemundo El también diseñador de moda no dudó en defender su derecho a votar por quien "a mí se me antoje". "Vamos a suponer que yo hubiera dado 7 votos a Daniella porque es mi paisana, ¿cuál es el problema?", se preguntó el exrostro de Univision. "Yo voto por quién a mí se me antoje, para eso tengo el poder de decidir por quién voy a votar, y ustedes no tienen por qué juzgarme a mí ni señalarme de que si yo voto a una persona porque si a mí Daniella me cae bien y me sale a mí de mi regaladísima gana darle 7 votos se los diera, como se los diera a La Vikinga si fuera para La Vikinga, como se los diera a Toni si fueran para Toni. ¿Y cuál es el problema si así es la democracia? O sea no podemos volvernos locos señores, es lo que es". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Fraude? Ante los señalamientos de algunos de sus seguidores respecto a que la salvación de Daniella había sido 'fraude', Rodner no pudo ser más claro con su respuesta: "Eso no es fraude gente, eso es que la gente votó y la gente votó más por Daniella que por Natalia, no entiendo por qué ustedes se empecinan en decir que es un fraude", dijo. "Ustedes se enloquecen con este show y creen que todo es un fraude y hay como una conspiración detrás de Telemundo, para nada", dejó claro el periodista. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

