La juez Sonia Sotomayor invitada especial de Red Table Talk: The Estefans La serie encabezada por Gloria, Lili y Emily Estefan cierra su primera y exitosa temporada con la juez del Tribunal Supremo como invitada de lujo. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Qué rápido pasa el tiempo! Este miércoles llegará a su fin la primera temporada de Red Table Talk: The Estefans. Para la ocasión, el programa de Facebook Watch que comandan Gloria, Lili y Emily Estefan contará con una invitada de honor sumamente especial: la juez del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor. En este episodio, que se antoja inolvidable, la célebre magistrada de sangre puertorriqueña y nacida en El Bronx hablará de los pasajes más importantes de su vida y de aquellas lecciones y consejos que le gustaría compartir con las nuevas generaciones. People en Español y People CHICA obtuvieron un clip exclusivo con una probadita de la charla en la que se observa a la magistrada Sotomayor hablando de cómo pueden contribuir políticamente los jóvenes para cambiar el mundo. "Tu visión se materializa únicamente con el trabajo duro y con un compromiso de hacer lo correcto", declaró la juez. "Yo hablo con los niños todo el tiempo y les digo que lo más importante en la vida no es ser un ciudadano con mayúscula. Si no un ciudadano con minúscula, es decir, un ciudadano de la comunidad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gloria, Emily y Lili han hecho olas con el debut de su show, en el que sentadas ante una mesa color rojo carmín han desnudado sus almas como nunca antes para abordar abiertamente temas como la sexualidad, la muerte, los divorcios y muchas otras vivencias que han marcado sus vidas. Sus invitados han hecho lo mismo y entre ellos se cuentan a la familia de la fallecida soldado mexicoamericana Vanessa Guillén y a la actriz y empresaria Kate del Castillo, quien reveló el supuesto calvario que sufrió a manos de su primer marido, el exseleccionado mexicano Luis García Postigo. Red Table Talk: The Estefans se transmite los miércoles a las 12 p. m., hora del Este, en Facebook Watch. Entra aquí para mirar el programa.

