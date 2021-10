Sonia Manzano sobre los latinos en televisión: "Nosotros éramos invisibles" La veterana integrante de Sesame Street llega habla sobre su nueva serie infantil Alma's Way (PBS) y reflexiona sobre cómo los hispanos han luchado para tener presencia en cine y TV. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 4 de octubre debut´ó en la cadena PBS la serie de dibujos animados Alma's Way, inspirada en la niñez de la veterana estrella de Sesame Street Sonia Manzano nacida y criada en el Sur del Bronx, de padres puertorriqueños. "Cuando yo era chiquita veía mucha televisión y en esa época no se veían latinos. Eramos invisibles. No estábamos en la televisión, en periódicos había El Diario [La Prensa, de Nueva York", afirma la ganadora de 15 premios Emmy como escritora y tres veces nominada como actriz a People en Español sobre esos primeros años de vida que inspiraron al adorable programa de dibujos animados. "Yo me sentía preocupada porque no sabía qué iba a contribuir a una sociedad que no me veía", continúa la multipremiada actriz. "Así que salí en Sesame Street y dije: 'Qué maravilla porque ahora las chicas me pueden ver a mí. Saben que los puertorriqueños, los latinos, existimos, y ahora Alma puede hacer la misma cosa". "Es increíble [que] en ese tiempo casi no había escritores latinos, no había mujeres escribiendo; no había productores, show runners pero me siento muy bien que las cosas han cambiado. Tienen que cambiar más", prosigue Manzano, quien también es productora ejecutiva del show cuyo estreno coincide con el Mes de la Herencia Hispan. Pero Alma's Way todos los escritores latinos. Jorge Aguirre es de padres de Colombia; Fabiola Méndez, que es maestra en el Cuatro que es el instrumento típico de Puerto Rico. Así que toda la música tiene ese sabor de Puerto Rico". Sonia Manzano con sus primos en Coney Island: Sonia Manzano y sus primos en Coney island Credit: Cortesía Manzano con Rosita, uno de los adorables personajes de Sesame Street show en el que debutó a los 21 años a principios de la década de los años setenta: Sonia Manzano con rosita de Sesame Street Credit: Cortesía Alma's Way está repleto de talento latino, incluyendo al laureado Lin-Manuel Miranda, —creador de Hamilton en Broadway y de canciones para múltiples películas de Disney, como Moana y Mary Poppins,— creador del tema musical de la serie y Summer Rose Castillo quien hace la voz de Alma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alma's Way se transmite por PBS.

