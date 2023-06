Sofía Vergara habla sobre su nueva serie y sorprende: "La verdad nunca había actuado en español" Al presentar su nueva colección de protección solar la colombiana abordó el tema de su serie Griselda (Netflix) ¡y asegura que ella nunca ha actuado en su lengua materna! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofía Vergara Credit: Phillip Faraone/Getty Images for Anastasia Beverly Hills Desde que se anunció la producción de la serie Griselda con Sofía Vergara en el papel principal los fans no han hecho más que esperar ansiosamente el debut de la miniserie de Netflix. La fecha oficial del estreno aún no ha sido confirmada sin embargo, en una entrevista exclusiva concedida esta semana a PEOPLE la estrella de 51 años ha filtrado un poquito de información sobre este biopic basado en la historia de la contrabandista de drogas colombiana Griselda Blanco, ¡y lo que ha dicho es sorprendente! "Fue un trabajo realmente duro para mí", explica la exestrella del programa Fuera de Serie (1995/Univision) al presentar su nueva colección de protección solar Toty. "Yo realmente nunca había actuado en español o hecho [historias de] drama", prosiguió al confesar lo que pocos sabían. "Tuve que cambiar la manera en que caminaba y hablaba", explica sobre cómo tuvo que ajustarse a su personaje interpretado en su lengua materna. "Yo no quería parecerme a Gloria [Delgado-] Pritchett con nariz postiza", afirmó al explicar cómo hizo para distanciarse de su aclamado rol en la desaparecida serie Modern Family, que la encumbró en la pantalla chica norteamericana. "Quería que la gente se olvidara de Gloria, esa era la parte más importante". En enero de 2022 la actriz de 51 años colgó esta foto en sus redes para anunciar el inicio de grabaciones de la serie Griselda, de Netflix. "Griselda Week 1!🎬 ¡Este ha sido un proyecto que he acariciado durante años!", exclamó. "¡Estoy muy feliz de poder crear estas oportunidades de trabajo para actores hispanos y para mí por poder FINALMENTE poder trabajar al lado de un elenco hispano y de un director hispano! ¡El poder llevar hacer esta historia realidad es un sueño hecho realidad! Gracias a todos por estar". Sofía Vergara Griseld Netflix Credit: IG/Sofía Vergara-Netflix El sexy post que colgó Sofía Vergara hace un par de días para presentar su nueva colección de protección solar Toty: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por cierto que en dicha entrevista Vergara explicó que el nombre de su nueva colección de belleza proviene del apodo con el que la llamaban de pequeña en casa: Toty. "En Colombia todo mundo tiene un apodo", explica. "Toty fue el mío desde que era chiquita".

