7. Participó en 2014 en el certamen Top Model of the World que se celebró en Egipto, donde logró clasificarse en el top 15. Poco tiempo después viajó a Jordania para competir en la 43 edición del famoso certamen Intercontinental 2014. A finales de 2015, se convirtió en Miss Honduras, lo que le permitió con 26 años participar en el Miss Universo que se llevó a cabo en Filipinas. "Primero que todo sentís que el corazón se te va a salir, el programa es en vivo entonces si te caíste te caíste y no es Sirey es Hondura, es una ansiedad tremenda. Yo tenía algo en mi mente y era Honduras. Yo soy amante de mi tierra y quería hacerla brillar, quería que se sintieran orgullosos", reconoció en 2020 en el programa de televisión hondureño de entrevistas Con Pineda Chacón.

8. Intentó sin éxito participar en NBL en varias ocasiones . "Yo hice el casting en Puerto Rico en 2010, me dijeron no porque no llevaba el vestido ni los tacones; luego lo intenté en Nueva York, creo que fue como en el 2014, me dijeron que no, ni siquiera llegué a ver al jurado; luego lo intenté en el 2018, lo mandé de manera virtual, hablé de la migración y pues envié el video, fue de los favoritos, pero nunca llegué a la etapa de conocer a los jueces ni de llegar a Miami", contó en la conversación que mantuvo días atrás con la periodista hondureña Neida Sandoval.

9. Tenía su propio programa de televisión en su país de origen. "Me siento muy afortunada porque en Honduras a nivel de televisión Televicentro es el pionero y sé que muchos periodistas en Honduras desean una oportunidad en ese medio y cuando me dicen 'Sirey tenemos una oportunidad para vos' –que ya me habían hecho un casting para cualquier cosa menos deporte– me dicen 'es para que estés en la Copa Oro cubriendo a tal persona'. Cuando terminó ese rol de cubrir a esta persona me hablan de un programa que van a crear que es el primer programa de deporte dirigido solo por mujeres en Honduras. Yo me quedé en shock. Ya yo estaba en Nueva York y yo dije 'no, yo dejo todo y me voy […]', agarré mis maletas y me fui para Honduras después de 11 años a vivir de nuevo allá", compartió en el canal de YouTube de su compatriota.