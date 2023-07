Sin Adamari López, ¿quién es ahora el rostro de las mañanas más popular en las redes sociales? La carismática conductora y actriz puertorriqueña dejó la vara muy alta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca; Adamari López; Chikybombom | Credit: Mezcalent (x3) Adamari López era sin duda la reina de las mañanas de la televisión hispana en lo que a popularidad en las redes sociales se refiere. La que fuera durante muchos años presentadora del programa matutino de Telemundo Hoy Día –antes conocido como Un nuevo día– cuenta con una vasta legión de seguidores que supera hoy en día los 20 millones. Solo en Instagram y Facebook suma 17,5 millones. Pero hace ya casi cuatro meses que la también actriz dejó de formar parte de las mañanas de la televisión hispana. "Estoy tranquila, muy agradecida por todas las oportunidades que se me dieron, que se me han dado durante toda mi vida. Pero también durante estos últimos 11 años donde tuve la oportunidad de compartir con el público diariamente. Lo que tengo es agradecimiento a cada uno de mis compañeros que me hizo crecer, que me enseñó, con quienes guardo una relación bonita. Ha sido maravilloso poder vivir estos años al frente del público, que me sigan conociendo más y vivir el embarazo de Alaïa, los diferentes momentos que he pasado en la vida", expresaba la conductora de 52 años en una entrevista con People en Español unas semanas después de su despido. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Sin Adamari, ¿quién es ahora el rostro más popular en las redes? Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent 1. Chikybombom La influencer dominicana, quien se unió a finales del año pasado al equipo de conductores de Hoy Día, puede presumir de tener más de 15 millones de seguidores. La red social en la que es más popular es TikTok, donde supera los 10 millones. Chikybombom Chikybombom | Credit: Mezcalent 2. Francisca Con casi 7 millones de seguidores, la conductora y actriz dominicana es el rostro más popular del programa matutino de Univision, Despierta América. Una popularidad que destaca especialmente en Instagram, donde supera los 4 millones de seguidores. Francisca Francisca | Credit: Mezcalent 3. Daniel Arenas Aunque no es muy activo en las redes, el presentador de Hoy Día ronda los 6 millones de seguidores fruto de su exitosa y extensa carrera como galán de inolvidables telenovelas como Corazón indomable y Mi marido tiene familia. Daniel Arenas Daniel Arenas | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 4. Jomari Goyso El experto en moda y belleza de Univision, quien se unió al equipo de conductores de Despierta América el año pasado, también cuenta con alrededor de 6 millones de seguidores. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent 5. Penélope Menchaca La presentadora mexicana, quien conduce el show mañanero de Telemundo desde finales del año pasado, ocupa la quinta posición del ranking con unos 3 millones y medio de seguidores. Penélope Menchaca Penélope Menchaca | Credit: Mezcalent Andrea Meza y Karla Martínez le siguen muy de cerca con alrededor de 3 millones de seguidores cada una.

