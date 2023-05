¡Siéntese quien pueda! cambia de cadena El programa de entretenimiento que conduce Julián Gil dice adiós a UniMas y se muda a Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siéntese quien pueda Julián Gil y los panelistas del programa Kerly Ruiz, Karla Gómez, Alejandra Jaramillo, Vanessa Arias, Álex Rodríguez, Luis Alfonso Borrego, Catalina Mora; y Batman, la mascota de Julián | Credit: @Chepejose ¡Siéntese quien pueda! se muda de cadena. El programa de entretenimiento que conduce desde agosto del año pasado Julián Gil a través de UniMas aterrizará este lunes 22 de mayo en la pantalla de Univision a la 1 p. m., hora del Este. "¡Está por comenzar una montaña rusa de emociones en ¡Siéntese quien pueda! de lunes a viernes, ahora desde Univision a la 1PM/12C", se anunció desde el perfil de Instagram del programa. "Ven y únete a la fiesta en compañía de las celebridades más icónicas, primicias de impacto, noticias actuales que te dejarán sin palabras y un torbellino de diversión que te mantendrá al borde de tu asiento. ¡Te esperamos!". Los integrantes del único reality show de panelistas de la televisión recibieron la noticia del cambio de cadena el pasado jueves, según informó uno de sus panelistas, Lucho Borrego, en las redes sociales. "Como ustedes sabían UniMas es la cadena hermana de Univision, Univision es la cadena principal, así que estamos en una gran empresa, en la cadena más importante de televisión hispana en los Estados Unidos, así que muy contento de este paso que estamos dando", expresó el periodista colombiano. "Univision cada vez se llena de más propuestas de entretenimiento, propuestas diferentes, novedosas y este que es el único reality show de panelistas de la televisión, así que muy contentos nos hicieron con esta noticia que nos dieron". Sale de UniMas El programa en el que también participan Kerly Ruiz, Karla Gómez, Vanessa Arias, Álex Rodríguez, Alejandra Jaramillo y Catalina Mora dejará de formar parte desde este lunes de la programación estelar de UniMas, donde se transmitía a las 7 p. m., hora del Este. El show únicamente se podrá ver a partir de ahora por Univision. "Para los que me han preguntado si se acaba en UniMas, sí, a partir del lunes ya estamos en Univision", informó Borrego, quien cuenta con algo más de 350 mil seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su lugar, UniMas extenderá la duración de su exitosa telenovela Simplemente María, que ahora iniciará a las 6 p. m., hora del Este, y finalizará a las 8 p. m., hora del Este. "Este lunes ¡Siéntese quien pueda! se muda a Univision pero no te puedes despegar de UniMas tendremos dos horas de Simplemente María", se anunció desde la cuenta de Instagram de UniMas.

