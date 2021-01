Close

Series hispanas que darán de qué hablar este 2021 Descubre cuáles serán las series hispanas que estarán en el ojo del huracán ¿alguna será tu favorita? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las ofertas que la televisión y plataformas streaming ofrecen son variadas, para todas las edades y gustos, así como de diversos países. Sin embargo, hubo algunas producciones hispanas que se volvieron todo un éxito, incluso en naciones donde no se habla español. Veamos cuáles son las emisiones que darán de qué hablar en 2021. La casa de papel. Tras cuatro exitosas entregas, el próximo año Netflix presentará su temporada final. Para ello, se contará con el ingreso de Miguel Ángel Silvestre y Patrick Criado. Tendrá diez episodios y de acuerdo con su creador Alex Pina “la guerra alcanza sus niveles más extremos y salvajes, pero también es la temporada mas épica y emocionante”. RELACIONADO: La serie biográfica de Maradona es una realidad. Aquí todos los detalles Maradona: Sueño bendito. Este proyecto, producido por Amazon Prime Video, pretendía ser estrenado el 30 de octubre de este año, fecha de cumpleaños de Diego Armando Maradona; sin embargo, se pospuso su lanzamiento para 2021 a causa de la pandemia. La polémica desde el inicio estuvo presente porque se asegura que a lo largo de sus diez capítulos se mostrarán los pasajes más oscuros del futbolista y cobra aún más valor tras su reciente muerte. Oscuro deseo. Protagonizado por Maite Perroni, este programa levantó ámpula ante la intensidad de su trama, las imágenes realistas y las sensuales escenas. Ante su éxito a pocos días del estreno, Netflix confirmó que para el siguiente año se presentará la segunda temporada. Los fanáticos esperan una entrega que supere la primera en todos los aspectos. Luis Miguel. La primera temporada de esta serie, transmitida simultáneamente por Netflix y Telemundo, fue un éxito instantáneo desde el primer episodio. Las filmaciones de la segunda tuvieron que suspenderse a causa de la pandemia y retrasar el estreno hasta el próximo año. La polémica ha sido una constante por muchas razones: si el cantante había autorizado una nueva entrega; si Diego Boneta repetiría en el rol estelar; si la historia de amor con Aracely Arámbula estaría incluida, etc. Habrá que esperar para resolver algunas de estas incógnitas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quién mató a Sara? Esta producción de Netflix es una historia de venganza plagada de misterio, donde el espectador deberá descubrir quién es el asesino. El elenco lo conforman Manolo Cardona, Claudia Ramírez, Eugenio Siller y Ana Lucía Domínguez, entre otros. La serie fue creada por José Ignacio Valenzuela; la dirección corrió a cargo de David Ruiz y Bernardo de la Rosa.

