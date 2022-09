Séptima temporada de Exatlón Estados Unidos adelanta su fecha de estreno y confirma a su primera atleta La edición mundial de la competencia deportiva más feroz del planeta se encargará de sustituir a Top Chef VIP, el talent show culinario que conduce Carmen Villalobos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La nueva temporada de Exatlón Estados Unidos llegará antes de lo previsto. Un día antes para ser más exactos. Aunque se había anunciado que se estrenaría el martes 27 de septiembre, la cadena hispana ha sorprendido a muchos televidentes al adelantar sorpresivamente su fecha de estreno. La edición mundial de la competencia deportiva más feroz del planeta aterrizará finalmente en el prime time de Telemundo el lunes 26 de septiembre a las 7 p. m., hora del Este. Y lo hará con una nueva generación de atletas de diferentes nacionalidades que darán todo por llevarse el título de campeón mientras viven desconectados del mundo exterior en las arenas de Exatlón Estados Unidos. Exatlón Exatlón Estados Unidos | Credit: Facebook Exatlón Estados Unidos A menos de tres semanas para su estreno, la cadena confirmó este martes a través de las redes sociales a la primera integrante del Equipo Contendientes (Equipo Azul). Su nombre es Cynthia Castillo, tiene 32 años y vive en Los Ángeles aunque es originaria de México. Cynthia Castillo Cynthia Castillo | Credit: Instagram Exatlón Estados Unidos Cynthia ejerce como entrenadora personal, es madre soltera de tres hijos y viene a Exatlón Estados Unidos con un objetivo claro: "ganar por mi familia, por mis hijos y por mi país". "Ser madre soltera de tres hijos y entrenadora personal me ha preparado para mi última prueba que es Exatlón", ha asegurado la deportista en su video de presentación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Conducida por Frederik Oldenburg y Chelly Cantú como comentarista deportiva, la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos contará con una sede completamente rediseñada de última generación donde el drama de la convivencia adquirirá un mayor protagonismo. Tanto en la versión lineal como a través de la página web de Telemundo, los fanáticos de Exatlón Estados Unidos podrán entrar al mundo detrás de la competencia y conocer a fondo al ser humano detrás de cada atleta, entre otras novedades para el disfrute de toda la familia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Séptima temporada de Exatlón Estados Unidos adelanta su fecha de estreno y confirma a su primera atleta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.