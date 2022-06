Sensibilidad de Toni Costa genera burlas entre algunos de sus compañeros de La casa de los famosos El bailarín español ha demostrado ser un hombre muy sensible, pero no todos sus compañeros parecen valorar esta faceta de su personalidad. Mira lo que opinan a sus espaldas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Salvador Zerboni, Toni Costa, Rafael Nieves | Credit: Telemundo (x3) Toni Costa no está pasando desapercibido en La casa de los famosos (Telemundo). El bailarín español ha tratado de llevarse bien desde el primer día de convivencia con todos sus compañeros, pero la realidad es que no todos han logrado empatizar con algunos rasgos de su personalidad, entre ellos su gran sensibilidad. Este es el caso de los actores Salvador Zerboni y Rafael Nieves, quienes se burlaron del bailarín español luego de que este no pudiera evitar llorar por algo acontecido en el reality show. "No viste cuando Dani dijo lo de la mantequilla de maní y Toni empezó a llorar", comentó entre risas Nieves a su compañero en una conversación que ambos mantuvieron en el jardín de la casa. "¿Me explicas eso? ¿Eso qué fue? ¿Por qué lloró el señor? ¿Porque sacaron la crema de maní? ¿Porque hirieron sus sentimientos?", dijo en tono de burla Zerboni refiriéndose a una crema de maní que ha generado mucha controversia dentro de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana debido a que varios concursantes decidieron apropiarse de ella en secreto. El actor mexicano, quien se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa superserie de Telemundo La reina del sur, consideró que el ex de Adamari López exageró su reacción. Salvador Zerboni Salvador Zerboni y Rafael Nieves se burlan de Toni Costa | Credit: La casa de los famosos "A este le dijeron que los hombres tienen que sentir y exageró, claro que sentimos, claro que se nos van las lágrimas porque somos hombres, pero…", señaló Zerboni. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sí entiendo que los hombres sensibles nos vemos bien y todo, yo soy un hombre sensible, pero cuando se te salen se te salen no la sacas a lo pendejo", agregó. Rafael, por su parte, comentó que "se ve que no es actor" porque, según él, "lo hizo pésimo".

Sensibilidad de Toni Costa genera burlas entre algunos de sus compañeros de La casa de los famosos

