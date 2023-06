Conoce a las seis famosas estarán frente a frente para decirse todo ¿hay conflicto a la vista? Seis personalidades muy fuertes se verán las caras para sacar a la luz su verdadera esencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paty Manterola, Zuleika Rivera y Amara La negra Credit: Cortesía: CanelaTV Es bien sabido que unir a celebridades en un solo espacio ha resultado un negocio muy lucrativo. Así, existen varios ejemplos como La casa de los famosos, MasterChef VIP y Siempre reinas, entre otros. Este tipo de formatos permiten conocer más de cerca la personalidad de los artistas y, en diversas ocasiones, no de la mejor forma. Ahora, surge una nueva propuesta donde seis mujeres estarán conviviendo juntas para demostrar porque ocupan un lugar importante en el medio del espectáculo. Así, Alicia Machado, Yuri, Ninel Conde, Zuleyka Rivera, Amara "La Negra" y Patricia Manterola estarán frente a frente en el reality Secretos de las indomables, donde cada una dejará al descubierto sus pasiones, carácter, ideología, manías, creencias y mucho más. La fuerte personalidad de cada una de estas famosas es motivo de expectación porque se le conoce por su temperamento que las ha llevado a seguir vigentes en una industria tan competida. "¿Qué me hace ser una indomable? No querer seguir los estereotipos sociales; seguir mi pasión, hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero", advirtió Rivera. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Instagram Alicia Machado SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿A mí que me hace ser una indomable? Son muchos factores. Creo que las experiencias de vida te vuelven una persona precavida y que sabe para dónde caminar y para dónde no. A quien sí seguir y a quien no. Y a quien definitivamente desechar", mencionó por su parte Conde. "Clara mi ser una indomable es defender a cada y espada mis ideales, mis valores como persona y el no dejarme influenciar por los demás o por los intereses de los demás", comentó Alicia Machado. Yuri, Ninel Conde, Alicia Machado Credit: Cortesía: CanelaTV ¿Acaso estas personalidades tan fuertes se mantendrán lejos de los conflictos? La respuesta estará este verano a través de la señal de CanelaTV en Secretos de las indomables.

