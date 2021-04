Comienza el rodaje de la segunda temporada de El presidente Con una historia que se enfoca en Brasil, la segunda temporada de 'El presidente' juntará a varios personajes, figuras y jugadores del mundo del futbol, incluyendo al ex presidente de la FIFA, el brasileño João Havelange, entre otros. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Amazon Prime Video anunció una nueva temporada de la serie El presidente, que comienza producción este mes en Uruguay. Con una historia que se enfoca en Brasil, esta temporada juntará a varios personajes, figuras y jugadores del mundo del futbol, incluyendo al ex presidente de la FIFA, el brasileño João Havelange, entre otros. La primera temporada de El presidente, que se estrenó en el 2020, ofreció al público una visión desde adentro del 'FIFA Gate', el escándalo de corrupción del 2015. Situada en varias ciudades a lo largo de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, la serie abordó el escándalo deportivo que conmocionó al mundo, a través de la historia de Sergio Jadue, el presidente de un pequeño club de futbol chileno, quien de ser un desconocido pasó a ser un jugador clave en una conspiración de sobornos por $150 millones de dólares. el presidente segunda temporada serie amazon video Credit: Cortesía Amazon SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La segunda temporada contará con ocho episodios de una hora de duración, con el regreso del guionista ganador del Oscar, Armando Bó (Birdman) de About Entertainment, como el showrunner y productor ejecutivo. El Presidente es coproducida por Gaumont con sus socios de producción Fábula, la compañía productora ganadora del Oscar liderada por Pablo y Juan de Dios Larraín; la compañía productora argentina Kapow, liderada por Agustín Sacanell y Lucas Rainelli y About Entertainment.

