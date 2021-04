Segunda temporada de De viaje con los Derbez ya tiene fecha de estreno ¡La familia Derbez está de regreso! La serie De viaje con los Derbez resultó tan exitosa que la segunda temporada ya tiene fecha de estreno. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡La familia Derbez está de regreso! La serie De viaje con los Derbez resultó tan exitosa que la segunda temporada ya tiene fecha de estreno. De viaje con los Derbez es una divertida y conmovedora comedia documental en español que le ofrece al público un vistazo sin filtros al graciosísimo detrás de escenas de las vacaciones y de las aventuras de una de las familias más queridas de la industria del entretenimiento de la televisión en español. La familia repleta de estrellas incluye a la esposa de Eugenio Derbez, la actriz Alessandra Rosaldo, y a su pequeña y encantadora hija Aitana; a los hijos mayores de Derbez, los actores Vadhir y José Eduardo, y su hija, la actriz Aislinn Derbez, además debutando en esta temporada, la mascota de la familia de Derbez, Fiona. de viaje con los derbez segunda temporada Image zoom Credit: Pantaya En esta segunda temporada, la familia Derbez vuelve a salir de viaje, pero esta vez cambian los aviones y las grandes ciudades por un camper y el salvaje oeste. Explorarán los hermosos paisajes del noroeste de Estados Unidos, desde aventuras extremas en el puente Perrine en Twin Falls, Idaho, hasta recorrer las impactantes vistas del parque nacional Yellowstone, a tener encuentros cercanos con criaturas salvajes grandes y pequeñas en Big Sky, Montana. Juntos, aprenderán a sobrevivir en la naturaleza y también tendrán que aprender a sobrevivir entre ellos después de estar juntos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cabe recalcar que la segunda temporada no contará con la participación de Mauricio Ochmann, ya que su relación romántica con Aislinn llegó a su fin luego de cuatro años de matrimonio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De Viaje con los Derbez se estrenará en Pantaya el 20 de mayo y los últimos tres episodios se lanzarán el 27 de mayo.

