¡Seguimos Enamorándonos! La propuesta digital que da continuidad al famoso show de televisión Con ¡Seguimos Enamorándonos! el público podrá disfrutar de detalles adicionales y secretos de todos los participantes en el show de televisión. Por Carolina Amézquita Pino

Ante el éxito de la emisión Enamorándonos y por petición del público, se tomó la decisión de darle al público mayor continuidad sobre lo ocurre con los participantes dentro y fuera de la pantalla. Así, se creó ¡Seguimos Enamorándonos! La propuesta digital a cargo de Migbelis Castellanos y Roberto Hernández. "Nosotros nos vamos a encargar, los viernes a través de la cuenta [de Instagram] de UniMás, de llevarles todo lo que pasó durante semana de Enamorándonos", explicó Castellanos a People en Español. "Además de entrevistas exclusivas y los pormenores de backstage". RELACIONADO: Regresa "Enamorándonos" y promete ¡grandes sorpresas! Image zoom Cortesía; UniMás "La audiencia de Enamorándonos quiere más romance, quiere más drama, porque también hay drama", agregó por su parte Hernández. "Necesitamos ese extra, de los viernes, porque la gente necesita ver todo ese romance". Uno de las aportaciones más importantes de esta emisión digital es la posibilidad de conocer de cerca el lado íntimo y desconocido de los flechados cuando no están en el escenario; que es cuando demuestran sin temor su lado más romántico. "Vamos a mostrar es lo qué pasa en el backstage. Las cosas que pasan cuando la cámara no está prendida y [los participantes] se están acariciando; se están mirando fijamente; se dicen cosas que no escuchamos en vivo en Enamorándonos", explicó Hernández. "Estamos pendiente a todos esos detalles. Migbelis sigue a todo el mundo, yo sigo a todo el mundo". Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que se pretende es "llevarles un material exclusivo de verdad"; por ello, Migbelis Castellanos y Roberto Hernández trabajan sin descanso para mostrar lo que el público "no ha visto en la semana". "Ustedes [la audiencia] no nos ven, pero nosotros, mientras el show está en vivo, estamos sentados en nuestra esquinita escribiendo cada detalle de lo estamos viendo: cuando pasan al bar, cuando están conversando, cuando vamos a comerciales", reveló Castellanos. "Y nos turnamos las entrevistas". "Le estamos dando esta ventana para que se ponga al día", concluyó Hernández. ¡Seguimos Enamorándonos! Se podrá ver a partir de este viernes 9 de octubre a través de la cuenta de Instagram y la página de YouTube de UniMás.

