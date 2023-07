Seis famosas dirán sin temor todos sus secretos ¿quiénes son? Con el fin de dar a conocer detalles desconocidos de su vida, seis celebridades estarán reunidas en un mismo espacio, donde todo puede ocurrir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses, en el reality Secretos de villanas, reunieron a diversas actrices que un solo espacio y resultó una combinación explosiva; ante el éxito de esa emisión, Canela TV decidió realizar el spin-off de dicha serie y crear Secretos de las indomables, donde, nuevamente estarán juntas seis famosas para convivir y da a conocer sus pasajes más íntimos. Así, Yuri, Ninel Conde, Alicia Machado, Patricia Manterola, Amara La Negra y Zuleyka Rivera compartirán un tiempo juntas en una casa ubicada en Tulum, México. Ahí, revelarán, justamente, "los secretos que las han convertido en las reconocidas indomables que son hoy en día"; así como, todo tipo de experiencias que han tenido a lo largo de su vida. "Canela Media tiene como objetivo ofrecer a nuestro público latino entretenimiento con formatos únicos y las celebridades más conocidas como nunca las han visto", mencionó Isabel Rafferty Zavala, CEO y fundadora de Canela Media en un comunicado. "Así lo hicimos con la exitosa serie Secretos de Villanas", agregó. "Y ahora con el próximo estreno de la nueva y emocionante serie Secretos de Las Indomables con este grupo de mujeres icónicas". Secretos de las indomables Credit: Cortesía: Canela TV SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con la productora "habrá momentos de risas y llantos, de drama y reconciliación", pero también se verán las "alianzas que se formarán y se romperán"; así como, viejas heridas que saldrán al aire y se formarán nuevas amistades. Será una experiencia inolvidable tanto para las indomables como para la audiencia", que se pretende se sienta completamente parte de esta emisión. La serie de diez episodios está producida por Canela Media en asociación con Enrique Sapene y Rubén Consuegra, de River Waves Productions. Secretos de las indomables con Yuri, Ninel Conde, Alicia Machado, Patricia Manterola, Amara La Negra y Zuleyka Rivera, se estrena el próximo 17 de agosto por la plataforma Canela TV; la cual no tiene costo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Seis famosas dirán sin temor todos sus secretos ¿quiénes son?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.