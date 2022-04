¿Cómo puedes sobrevivir como soltero? Sebastián Zurita contesta Sebastián Zurita habla en exclusiva sobre su vida de soltero. ¿Cómo le hace? Los detalles aquí Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cómo Sobrevivir Soltero - Sebastián Zurita Credit: Julia Con Un viaje hizo que Sebastián Zurita y su hermano emiliano crearan cómo sobrevivir soltero (amazon prime), que estre- na su segunda temporada el 15 de abril. "Es muy irreverente", dice el mexicano de 35 años, "Y nos burlamos de todos, incluso de nosotros mismos" ¿Cómo surge la idea de esta serie? Surgió de un viaje que hice con un grupo de amigos en donde vivimos una odisea total y asumí que esto se tenía que escribir. La verdad quería dar un punto de vista de una generación como la mía. Creo que [es] interesante ver el lado romántico e inseguro de un hombre. Era un momento de explorar este tipo de relaciones. ¿Esperabas el éxito? Siempre supimos que teníamos una serie divertida. Este es nuestro bebé y nos emociona que la gente lo está recibiendo de esta manera. Cómo Sobrevivir Soltero - Sebastián Zurita Credit: Julia Con SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Crees que la gente se sintió identificada? La gente se sintió identificada. Es muy original, irreverente, moderna y al final de cuentas tiene unos valores universales impresionantes, los personajes son adorables, tienen un trasfondo. Ahora la segunda temporada es mucho más grande, tiene una producción mucho más grande. Sebastian Zurita Credit: Esteban Calderon ¿Habrá cambios en los personajes? Ahora conocemos más a los personajes, entonces son más entrañables. Para mí es muchísimo mejor que la uno. ¿Por qué hay que verla? Van a ver a los personajes en otro nivel. Tenemos mucha más experiencia todos, el tono de la comedia está mucho mejor. La sazón es la irreverencia, seguimos tocando temas muy divertidos, muy locos y tabús que no deberían de serlo y los exponemos contra todo el mundo. La verdad es lo que me gusta de la serie y que nos burlamos de todos por igual, incluso de nosotros mismos. Eso es lo más padre, saberse burlar de uno mismo y de su carrera y de lo que uno hace y creo que van a encontrar muchas cosas muy divertidas. A veces la realidad supera a la ficción.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Cómo puedes sobrevivir como soltero? Sebastián Zurita contesta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.