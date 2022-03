Actor de la telenovela Quinceañera regresa a la televisión tras décadas de ausencia Sebastián Ligarde rompe el silencio sobre su regreso a la televisión a 35 años de haber alcanzado el éxito con el famoso melodrama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El melodrama Quinceañera, protagonizada por Adela Noruega y Thalía, se convirtió en un clásico de la televisión mexicana y lanzó a las actrices al estrellato. Más de tres décadas han pasado desde su primera transmisión y la gente sigue recordando con cariño a sus personajes. Sebastián Ligarde, quien interpretó a Guillermo Memo López, el villano de la historia, había permanecido alejado de la televisión y ahora regresa para rendir homenaje a esta historia tras haber tenido un pleito legal con Televisa hace 20 años. Así, se reunió con su compañero, de aquel entonces, en dicho proyecto, Armando Araiza. "Hicimos el piloto para un programa, que parece ya tiene la luz verde [la aprobación] y hacen una parodia de novelas conocidas y las llevan 20, 30, 15 años después. Entonces, estamos haciendo una parodia de Quinceañera que se llama Treinteañera", explicó Ligarde al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Armando sale, yo salgo. Imagínense con la chamarra de clavos y todo; ya ni cuento todo lo que fue pensar en revivirlo 35 años después". El actor confesó que ha recibido todo tipo de críticas respecto a este regreso profesional. Sin embargo, dejó claro que lo único que le interesa es retomar su carrera actoral, así que está agradecido de tener esta oportunidad. "Me he encontrado con muchas opiniones muy encontradas, muy mixtas acerca de cómo me siento regresando de esa manera o que si me siento encasillado. Les digo lo mismo que les decía hace 20 años, que bueno que estoy ancasillado, porque si estoy encasillado por lo menos voy a estar chambeando, que era lo que me importaba, era trabajar", advirtió. sebastianligardeescuelaact115 Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo muchas amigas cantantes que están muy acostumbradas a este fenómeno, pero los actores no. Los cantantes están acostumbrados a oír su canción o sus ochos barras más famosas de una canción, cantadas, como dominio público, cantadas en los conciertos, en la calles", agregó. "Los actores no estamos acostumbrados a eso. Es muy raro que 35 años después todavía me recuerden como el 'Sereno moreno', 'No se me engorile'; por todos lo dichos que le metimos [al personaje]. Y revivirlo como el abuelo casi, casi, del personaje, pero interesante utilizando ya la madurez y el lenguaje del personaje". Sebastián Ligarde mencionó que "me sentí muy a gusto" con esta participación y espera que surjan más oportunidades profesionales.

