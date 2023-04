El hijo de Carlitos el productor debuta en El gordo y la flaca Sebastián, el hijo de Carlitos el productor de El gordo y la flaca, se presentó en dicha emisión ¿acaso es el nuevo integrante? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 24 de enero de 2023, Sebastián, el hijo de Carlitos el productor, cumplió seis años. El nene ahora debuta en el programa de televisión El gordo y la flaca, del cual su padre es integrante. Así el niño apareció al inicio de la emisión vestido con una camisa de mezclilla, unos jeans azules y unos zapatos café. Tras llamar 'pa' a Raúl del Molina, le dio un abrazo luego de la sugerencia de su padre. "¡Qué grande y qué lindo está!", dijo De Molina. "Ya casi de tu tamaño". El conductor le preguntó su edad al primogénito de su colaborador y dijo que sería el invitado del día. Así, el chiquillo fue el invitado especial. Las reacciones de los internautas a la participación del vástago de Juan Espinosa, nombre real de Carlitos, no se hicieron esperar. "Que hermoso su hijo"; "Dios lo bendiga"; "Que niño tan bonito , Dios te bendiga grandemente. Y con mucha actitud, hermoso", y "Que lindo", fueron algunos comentarios. Carlitos el productor Credit: Alexander Tamargo/Getty Images For Univision Communications SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como su progenitor, Sebastián padece acondroplasia, un trastorno genético que causa el tipo más común de enanismo, siendo responsable del 70% de los casos; afecta 1 de cada 15,000 nacimientos. Dicha condición causa un crecimiento anormal de los huesos largos, lo que hace que la altura sea menor que la promedio. Las personas con acondroplasia tienen los brazos y las piernas más cortas en comparación con el resto del cuerpo, así como una cabeza grande con una base ancha. De hecho, Carlitos el productor ha mencionado que apoya a su pequeño para que se desarrolle de manera normal pese a su condición de baja estatura. El niño se mostraba cómodo frente a las cámaras ¿acaso seguirá los pasos de su padre? Solo el tiempo lo dirá.

