Se revelan nuevos secretos de Premios Juventud Los Premios Juventus, que este 2023 celebran 20 años de su creación, revela el nombre de más anfitriones en la gala. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dayanara Torres y Marcus Ornellas Credit: Cortesía: Univision El próximo jueves 20 de julio de 2023, se llevará a cabo una nueva edición de los Premios Juventud, que en esta ocasión está de manteles largos porque celebra dos décadas de creación. Ahora, se da a conocer el nombre de dos de los conductores para esta fiesta del espectáculo latinos, se trata de Dayanara Torres y Marcus Ornellas, quienes se unirán a Ángela Aguilar y Alejandra Espinosa, quienes también formarán parte del panel de presentadores. La exreina de belleza es "Considerada como una de las celebridades más queridas dentro del espectáculo, Torres ha conquistado el mundo con su talento y belleza. A través de su carrera se ha desempeñado como empresaria, escritora y portavoz de diversas causas sociales y ha participado en una gran variedad de proyectos televisivos tanto en español como en inglés que incluyen, la novela The Young and the Restless y más recientemente el show de Univision Mira quién baila"; así como, en las películas 200 cartas y Watch over me. Por su parte, el intérprete de Rogelio Iturbe Rangel en la telenovela Eternamente amándonos será la primera vez que participe en la conducción de este evento. El también modelo de origen brasileño se ha destacado por su trabajo en proyectos como las telenovelas Mujer de nadie, Reputación dudosa, Si nos dejan y Rubí, entre otros melodramas. Además, de ser uno de los anfitriones, este año está nominado en la categoría de "Mi actor favorito". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Premio a la ceremonia, se llevará a cabo la emisión Noche de estrellas que estará a cargo, en la presentación, por Borja Voces, Borja Voces, Danilo Carrera, Ela Velden, Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, José Figueroa y Yayis Villareal. Premios Juventud, con Dayanara Torres y Marcus Ornellas, serán transmitidos desde El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot a las 7pm/6c a través de Univision.

