Se revela si Hoy tiene nuevo conductor

Carlos Arenas ha estado muy presente a la famosa edición matutina Hoy y ahora revela si su presencia será permanente. Es bien sabido que Carlos Arenas dejó el matutino de TV Azteca para irse a otro programa similar en Imagen TV. Ahora, el conductor ha dejado la última empresa y, desde hace unos días, ha estado como parte de elenco de presentadores del programa Hoy de Televisa. Ante ello, el también actor fue cuestionado sobre la posibilidad de convertirse en miembro permanente del programa, tal como le sucedió hace algún tiempo a su colega Tania Rincón. "Me hablaron para venir de invitado estos dos días y súper contento. No sé nada [si me voy o no a quedar], pero estoy al día disfrutando cada momento", mencionó Arenas a Edén Dorantes (YouTube). "La verdad se portan increíble conmigo; todos son unos tipazos, ya siento cariño por ellos, de verdad. Y buena onda. A ver qué pasa". De acuerdo con Carlos Arenas, ha logrado una buena mancuerna con sus colegas y si bien "no sabemos" que sucederá, "yo feliz" de formar parte del elenco. Además, se confiesa agradecido de que al público le guste su trabajo. Hemos tenido una química padrísima. Nos reímos muchísimo. Vengo aquí y las veces que he estado me divierto muchísimo. A Andrea le agradezco muchísimo, a todas las Andreas porque hay varias, y todos los actores muchas gracias", dijo. Carlos Arenas Carlos Arenas | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images "Creo que la gente ya está acostumbrada a mi estilo de conducción. El otro día me decían '¿conducir es como actuar?'. Les decía que en mi caso no porque en este tipo de programas vengo como soy yo. Vengo a divertirse y si me río, me estoy riendo sinceramente. Si me enojo, me enojo de verdad", continuó. "Creo que eso es lo que le gusta a la gente, cuando traspasas la pantalla, cuando eres sincero, como muy tú, eso es lo que se agradece. Feliz con toda la gente que le gusta mi chamba [mi trabajo]".

