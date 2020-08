¿Se revela el verdadero nombre de “El Chavo del Ocho”? ¿Cuáles son los orígenes de el Chavo del Ocho ? Se revelan algunos detalles del icónico personaje creado por Roberto Gómez Fernández Chespirito Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La polémica generada por la salida a nivel mundial del famoso programa mexicano El Chavo del Ocho continúa. Si bien los hijos que manejan el legado de su autor Roberto Gómez Bolaños Chespirito y Televisa que era la empresa transmitía todavía no llegan a ningún acuerdo, se espera que en breve esta emisión regrese a las pantallas. Mientras tanto, se han revelado detalles de esta comedia que habían permanecido guardados. El primero es sin duda el nombre real de su personaje principal. Todo el mundo le llamaba “el chavo”, pero ese era solo su apodo porque su nombre real es nada más y nada menos que Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi, según revela el diario mexicano Milenio. Dicho el nombre se asemeje al del actor Rodolfo Valentino, quien se llamada Rodolfo Guglielmi. RELACIONADO: "El chavo del 8" dice adiós a las pantallas del mundo Image zoom Mezcalent Las especulaciones siguen, debido a que el autor del programa en sus dos libros El diario de el Chavo del Ocho, publicado en 1995, y Sin querer queriendo, lanzado en 2006, siempre trató de mantener el misterio sobre el nombre. Incluso, en el primer texto, se hace la aclaración sobre su ello: -¿Cómo te llamas? ­le pregunté [menciona Roberto Gómez Bolaños]. ­­­­­ -Pus da lo mismo, ¿no? [respondió el Chavo] ­­­­­ -¿.......?¿Qué es lo que da lo mismo? ­­­­­ ­-Que me llame como sea. De cualquier manera todos dicen que soy el Chavo del Ocho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo único que queda claro en El diario de el chavo del ocho es que si conoció a su mamá y se trataba de una señora que lo llevaba a una guardería, hasta que un día no regresó más por él y fue enviado a un orfelinato, donde salió por sus propios pies cuando la encargada principal del lugar, doña Martina, lo dejó salir. Tras deambular por las calles, llegó a la vecindad donde, inicialmente, fue acogido por una viejita a la que le recordaba a su nieto. Al morir, se resguardaba en las casas de sus amigos y en el barril sólo se escondía para que no lo vieran llorar. Quizá los familiares de Roberto Gómez Bolaños Chespirito o su viuda Florinda Meza puedan terminar con el misterio.

Close Share options

Close View image ¿Se revela el verdadero nombre de “El Chavo del Ocho”?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.