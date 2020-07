¡Por fin se estrena el programa con el que Héctor Sandarti regresa a Televisa! El conductor guatemalteco acudió al programa Hoy, el espacio que fue su casa por tres años, y protagonizó un emotivo reencuentro con sus compañeros. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Radiante, renovado y con ganas de todo. Así está Héctor Sandarti. Este domingo por fin le veremos de regreso en televisión, su otro gran amor además de su familia, donde es feliz y no puede disimularlo. Cosas de la vida, su destino y el de Televisa han vuelto unirse con un programa de lujo, Minuto para ganar VIP, que arranca con un montón de sorpresas y caras conocidas, entre ellas las de Irina Baeva y Gabriel Soto. El presentador guatemalteco que ha cambiado su look para muchísimo mejor con un aire mucho más moderno y seductor, acudió a la que fue su casa durante tres años, el plató de Hoy donde se reencontró con sus compañeros. Un momento muy emotivo que él mismo compartió en sus redes sociales. La sensación de volver fue maravillosa y así lo expresó. Estuvo junto a Andrea Legarreta, Jorge Van Rankin y Raúl Araiza que le recibieron con los brazos abiertos para presentar con ellos ese día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Lejos queda la tristeza por su salida de Un nuevo día, el pasado es historia y el presente se presenta, nunca mejor dicho, de lo más atractivo. Solo hay que ver estos avances para saber que huele a éxito. Sus seguidores le han inundado con mensajes de buena suerte y, como se suele decir en estos casos, mucha mierda. Entre ellos los de sus exscompañeros y amigas del alma, Adamari López y Rashel Díaz. Nos unimos a esos deseos, ¡qué sea una noche tan mágica como tu sonrisa! La cita es este domingo a las 9PM, por Las Estrellas.

