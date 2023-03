Conoce a Scarlett, la hermana de Michelle Galván que también trabaja en Univision Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Scarlett Galván Credit: Coretsía Scarlett Galván vía MediaconceptsPR Scarlett Galván es la hermana menor de Michelle Galván, quien trabaja en Univision como la presentadora de noticias de Univision 19, en California. Conoce un poco más de la joven norteña aquí . Empezar galería Lo más complicado Scarlett Galván Credit: Coretsía Scarlett Galván vía MediaconceptsPR "Lo más difícil no puedo poner un orden de qué es lo más difícil [que he enfrentado] porque todo toca mi corazón", dice. "Pero yo creo que es salir de tu zona de confort, de sacar esas lágrimas que surgen porque soy humana y llenar con ellas un bote para regar mi planta llamada valentía y fortaleza". 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Hermanas inseparables Scarlett Galván Credit: Coretsía Scarlett Galván vía MediaconceptsPR "Tendría que escribir un libro si te compartiera todos esos consejos que me da [Michelle Galván], pero creo que los que más atesoro y me han servido son que con esfuerzo y valentía cualquier imposible lo transformamos en posible", cuenta la mexicana. "Y claro, nunca olvidándonos de donde venimos y hacia donde queremos llegar". 2 de 8 Ver Todo ¿Enamorada? ¿Soltera? Scarlett Galván Credit: Coretsía Scarlett Galván vía MediaconceptsPR "Mi corazón… sé que estoy alimentándolo cada día con amor propio, con decretos positivos en cada despertar, con oraciones a Dios y con una pareja que me dice y me demuestra todos los días : 'Vuela alto que yo seré el aire de tus alas si no hay viento a tu favor'". 3 de 8 Ver Todo Anuncio Dejar México Scarlett Galván Credit: Scarlett Galván "Fue y ha sido todo un reto, el tener que dejar a la familia, los amigos, parte de mi vida ahí , yo le llamo la montaña rusa de la vivencias y las emociones, creo que todo inmigrante se identificará con estas palabras, sin embargo también es un reto bendito", asegura la periodista. 4 de 8 Ver Todo La distancia Scarlett Galván Credit: Scarlett Galván "A pesar de la distancia, de enfrentarme a cosas completamente nuevas y vivir sola, mi sueño de llegar, trabajar y vivir en este país de las oportunidades lo construyo cada día , acompañada de los buenos deseos de toda mi gente querida de México , seguida por sus llamadas de aliento , motivada por sus mensajes en las redes y abrazada por sus oraciones". 5 de 8 Ver Todo Amor del bueno Scarlett Galván Credit: Scarlett Galván Al emprender una nueva aventura en California, Scarlett dejó en su natal México a sus amores. "[Lo difícil tanbién es] dejar a esos hermosos seres de 4 patas , mi Donna y Max pero confío en que hay gente que los cuida y los ama tanto como yo y te aseguro que sin el apoyo de los que creyeron en mí, esto hubiera sido mucho más complejo", confiesa. "No hay mejor melodía que escuchar ladrar o jugar a mis goldens Retrievers, mi Donna y Max, llenan mi corazón de pelos y también Canela, Frida, Belen, Justin , los amo y los extraño". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Metas a seguir Scarlett Galván Credit: Scarlett Galván "Esa la escribo cada día, levantándome a las 2:30 am , agradeciéndole a Dios la oportunidad de darme un día mas de vida y diciéndole: 'Dios tus planes son mejores que los míos, úsame de instrumento para llegar a ser lo que tú quieres que sea y qué mejor si eso es en los medios y en la pantalla. Sorpréndeme que yo aquí estaré picando piedra". 7 de 8 Ver Todo Tía consentidora Michelle Galvan y Megan Credit: Instagram Michelle Galván "Mi baby Megan es la razón por la que dices me encanta ser tía, disfruto tanto cuando hago esos FaceTime con ella y Mich, es la carita bella que me saca sonrisas por toda su energía y travesuras, es una adoración, y me encanta que trae luz a todas las personas que podemos verla crecer y convivir ya sea a distancia o en presencia", dice Scarlett de su sobrina. "Es difícil vivir lejos de tu única sobrina, pero la tecnología es el mejor amigo en estos casos, así que motivos para agradecer por eso sobran, y mas cuando tienes a tan hermosa, inteligente y muy risueña sobrina, la amo tanto. Simplemente espero y venga pronto a pasearse por las calles de California". 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

