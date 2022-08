Scarlet Ortiz es uno de los rostros más bellos y queridos de la pequeña pantalla. Protagonista de inolvidables telenovelas como Secreto de amor y Alma indomable, la actriz venezolana debutó este lunes como conductora invitada en el programa hoy Día (Telemundo), donde estará toda la semana junto a Adamari López, Quique Usales y compañía. Hablamos con ella sobre esta nueva aventura profesional en su carrera, de su reciente participación en el talent show culinario Top Chef VIP y de sus planes a futuro. ¿Será que pronto la tendremos de regreso en las telenovelas?

Este lunes te pudimos ver por primera vez como conductora invitada en hoy Día, ¿cómo fue la experiencia?

Súper, me encantó. La pasé muy bien. [Estoy] muy agradecida por esta invitación. Compartir la experiencia con los compañeros fue superchévere. La levantada temprano es lo que golpea (ríe), pero es inevitable. Es admirable el trabajo que hacen los conductores. Me encantó. Me siento supercontenta y feliz de estar viviendo esta experiencia como coconductora.

Yo estoy abierta a todas las posibilidades: a volver a las telenovelas, a hacer series, cine, teatro… — Scarlet Ortiz

¿Cómo te recibieron tus compañeros? ¿Y Adamari?

La verdad muy bien. Mis compañeros muy simpáticos, muy agradables. A Adamari la conozco de hace muchos años, más de lo que la gente se imagina (ríe). Compartimos hace muchos años en mi casa en una fiesta hace como 20 años atrás y nos hemos encontrado en el camino, ya sea trabajando, una participación especial que ella tuvo en una novela donde yo estaba, luego las veces que he ido a entrevistas en programas en los que ella ha estado… Y la verdad superbien. Es una mujer hermosa, muy profesional, muy dulce, buena compañera. E igual con todos mis compañeros, con Quique, con el chef, con todos la verdad muy bien.

Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz | Credit: Cortesía Hispanomedio

¿Te pones más nerviosa actuando o conduciendo?

Yo pienso que el día que los nervios se vayan por completo uno ya no está vivo. Los nervios son parte de estar vivo, es ese sentimiento de emoción y un poquito de ansiedad porque uno quiere hacerlo bien para que la gente lo reciba a uno bien, bonito, y eso es importante para uno como artista en todos los medios en los que te encuentres. Yo amo actuar, toda mi carrera se ha basado prácticamente en actuación. He hecho conducción en el pasado, de hecho yo comienzo mi carrera conduciendo un programa infantil, así que esto me gusta, me atrae, es agradable. Me agrada el poder interactuar directo con la cámara, con la gente. Siempre hay nerviesito, pero nerviesitos ricos.

Tengo un show con mi esposo, En las buenas y en las malas, donde hablamos de cosas de pareja y damos consejos no pedidos — Scarlet Ortiz

¿Qué es lo que más disfrutas de estar conduciendo un programa como hoy Día?

Yo disfruto mucho el poder entretener. Disfruto el poder ser parte de un equipo tan bonito que lleva información y entretenimiento todas las mañanas. Siento que es importante pasarla bien, mostrarse como uno es para que la gente se sienta identificada.

Tu esposo y tu hija habrán sido los primeros en sintonizar este lunes Telemundo para verte, ¿no?

No (ríe). Mi hija a esa hora se va al colegio así que no me puede ver y Yul [Bürkle, su esposo] estaba en Nueva York haciendo un trabajo así que tampoco me pudo ver. Ya yo me imagino que Yul mañana sí me va a poder ver, pero mi hija no porque tiene clases. Igual no importa que no me vean, yo siempre gracias a Dios cuento con el apoyo de ellos.

Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz | Credit: Cortesía Hispanomedio

Recientemente te pudimos ver en Top Chef VIP, la experiencia te habrá sabido a poco...

Me supo rico (ríe). La experiencia de estar en Top Chef, si vamos a los platos, fue como un postre: fue delicioso pero muy corto. Me quedé con ganas de más, me quedé con ganas de seguir en el concurso, me quedé con ganas de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir demostrando que yo puedo porque yo sé que puedo aprender y dar más. Pero lo que duró fue una experiencia extraordinaria, superchévere, conocí gente maravillosa, conocí lo que es el estrés de estar en una cocina por un tiempo limitado, conocí nuevos sabores, mezclas, así que fue muy enriquecedora la experiencia.

Tengo nueve años sin ir, entonces sí me golpea mucho la añoranza, el extrañar estar en Venezuela — Scarlet Ortiz

Te vimos emocionarte muchas veces al hablar de tu país Venezuela, ¿hace mucho que no lo visitas?

Sí, me emocioné mucho al hablar de Venezuela porque obviamente siendo la única venezolana [en Top Chef VIP] me siento comprometida a hacerlo bien por mi país. Siempre cuando uno está fuera de su país uno quiere hacer las cosas bien, uno quiere llevar la bandera del país de uno en el pecho con orgullo y hacerlo bien. En mi caso es importante darle alegría a mi gente, a mi país, a todos los venezolanos. Me gusta hacerlo. Hace mucho que no visito mi país efectivamente, tengo nueve años sin ir, entonces sí me golpea mucho la añoranza, el extrañar estar en Venezuela.

Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz | Credit: Cortesía Hispanomedio

En los últimos años no te hemos visto en telenovela, ¿a qué se ha debido?

Se debe a que salimos de una pandemia, el 2020 realmente fue un año muy fuerte para el entretenimiento, pero muy enriquecedor por la parte de las redes sociales. Ya lo que fue el 2021 pude hacer algunos trabajos, hice un unitario para México, hice varias participaciones muy chéveres en el medio de lo que es la actuación, pero fue bastante chévere descubrir en las redes sociales otra forma de trabajo, otra forma de entretener, de llegarle al público y de paso también de ganar dinero. Tengo un show con mi esposo, En las buenas y en las malas, donde hablamos de cosas de pareja, damos consejos no pedidos y ha sido muy entretenido para la gente, es algo bastante jocoso y eso nos ha agradado mucho. No hemos dejado obviamente el hecho de querer seguir actuando. Yo estuve también en otro unitario para televisión con LifeTime, que le fue muy bien y que se llamó Amores que engañan. Y así se han ido presentando ciertos proyectos, pero en telenovela todavía hasta ahora no ha salido nada. Esperemos en un futuro.

¿Cómo sería tu personaje soñado para regresar a las telenovelas?