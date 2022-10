Sarah Mintz sobre su regreso a la actuación: "Creo que me gusta Sarah en la televisión" Sarah Mintz protagoniza Secretos de villanas (Canela TV), el ser parte del reality show le ha hecho replantearse si volverá a la actuación Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sara Mintz tomó la difícil decisión de dejar a su familia en Israel para grabar el reality show Secretos de villanas que se transmite por Canela TV. "Lo que no se me quitaba de la cabeza, era regresar al lado de mis hijos, una de las decisiones que me decidió a dejar los reflectores es que quería ser una madre presente. No quería quitarle eso a mis hijos", dice en exclusiva la otrora Maritza Rodríguez. " Pero cuando me pasaba eso, pensaba que estaba en una misión y me lo disfrutaba". De hecho, tanto gozó regresar a la pantalla chica que Mintz, -quien abandonó su carrera como actriz tras convertirse en judía ortodoxa-, ahora se replantea volver. Sarah Mintz Netflix Mexico Celebration 2017 - Red Carpet Credit: Victor Chavez/Getty Images "Cada vez que mandaba las fotos a mí familia, me decían que me veía feliz, y pues sí, porque cada vez que me levantaba no estaba preocupada por hacer el desayuno, estaba como en unas vacaciones", cuenta. "Me sentí muy contenta. Creo que me gusta Sarah en la televisión porque está mucho más tranquila (risas)". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esa paz es la que la rubia desea plasmar no solo como madre de familia, también en su carrera como histrión, ya que a través de su actuación o participación frente a los reflectores podrá mostrar cómo la religión que eligió no ha sido nada negativo para ella. "El primero que me dijo que volviera fue mi rabino. Me dijo que era una misión", confiesa. "Es un mundo por descubrir, descubrir a la mujer, al ser humano, descubrir que somos reales".

