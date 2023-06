El emotivo mensaje de Sara Corrales a Juan Pablo Gil tras su eliminación de Top Chef VIP El actor mexicano fue eliminado este lunes de la competencia culinaria de Telemundo, pero se llevó un premio muy grande: "una mujer hermosa como Sara que creo que vale más que cualquier premio", le dijo el chef Juan Manuel Barrientos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sara Corrales Sara Corrales y Juan Pablo Gil | Credit: Telemundo; Instagram Sara Corrales La aventura de Juan Pablo Gil en Top Chef VIP 2 (Telemundo) llegó a su fin. El actor mexicano, quien ha participado en exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como La herencia: un legado de amor, se convirtió anoche en el nuevo eliminado de la competencia culinaria de Telemundo que conduce Carmen Villalobos de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este. "Gracias Top Chef por tanto cariño, tanto amor y tanto aprendizaje. Fue un placer esta increíble aventura y siempre llevaré a todos en mi corazón", escribió el intérprete de 33 años a través de su perfil de Instagram, donde está a punto de superar el millón de seguidores. Juan Pablo Gil Juan Pablo Gil eliminado de Top Chef VIP | Credit: Instagram Juan Pablo Gil Juan Pablo hizo mención especial en su publicación a una de sus compañeras, Sara Corrales, a quien agradeció públicamente "por tanto apoyo". "Sin ti esto hubiera sido más complicado de lo que fue". Que la actriz colombiana haya sido la más afectada por su eliminación no es casualidad. Ambos tuvieron una relación muy cercana y cómplice durante el show. Juan Pablo Gil Sara Corrales llora ante la eliminación de Juan Pablo Gil de Top Chef VIP | Credit: Instagram Juan Pablo Gil "Me da tristeza verte partir", le dijo el chef Juan Manuel Barrientos, "pero la verdad creo que te vas con dos premios muy grandes". Uno de ellos tiene nombre y apellido: Sara Corrales. "[Te vas] con una mujer hermosa como Sara que creo que vale más que cualquier premio". La villana de la exitosa telenovela Mi camino es amarte dedicó unas emotivas palabras a Juan Pablo desde su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores. Juan Pablo Gil Juan Pablo Gil y Sara Corrales | Credit: Instagram Sara Corrales "No sabes el vacío que me dejas cosita hermosa, que dolor tu despedida. Te quiero con mi alma. Gracias por tanto amor, por tantos abrazos sinceros, por tanto apoyo incondicional", comenzó escribiendo Corrales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se va mi amigo, mi parcero, mi protector, mi consejero, mi papacito, mi hombre cuando las lágrimas no cesaban, mi fideo hermoso que me hacía reír cada segundo. Te voy a extrañar", finalizó su mensaje la actriz. ¿Son novios? La concursante de Top Chef VIP declaró este lunes en un encuentro con medios de comunicación en México que en este momento de su vida "no ando con pareja". "Hay pretendientes claro que sí, sería mentirosa si les dijera que no", matizó Corrales ante el micrófono del reportero mexicano Eden Dorantes, "pero no ando específicamente como saliendo con alguien, simplemente viviendo, disfrutando", dejó claro.

