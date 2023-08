Sandra Itzel regresa a la pista de baile "sola, pero más fuerte que nunca" tras su "agridulce" experiencia en Así se baila La actriz y cantante mexicana es una de las concursantes de la undécima temporada de Mira quién baila, que Univision estrenará este otoño. "Después de mi último show de baile yo juré que nunca más iba a volver a bailar porque fue muy difícil para mí", se sincera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras concluir en diciembre de 2021 su participación en la competencia de baile de Telemundo Así se baila, Sandra Itzel juró que "nunca más iba a volver a bailar". "Fue muy difícil para mí", se sincera ahora, casi 2 años después, la actriz y cantante mexicana en entrevista con People en Español. Itzel no solo tuvo que bailar durante 11 galas con un esguince en el tobillo del pie izquierdo, sino que "venía de una situación emocional muy difícil" con su expareja, el actor cubano Adrián Di Monte, quien era su pareja de baile en el show, "entonces tener que bailar con él… Como que fue muy agridulce esa experiencia. Le agarré media fobiecilla al baile". Sin embargo, cuando meses atrás recibió la invitación por parte de Univision para formar parte de la undécima temporada de Mira quién baila, que se estrenará este otoño en el prime time dominical de la cadena hispana, la artista de 29 años vio una oportunidad perfecta para representar "a todas esas mujeres que en algún momento piensan que salir al mundo solas no va a ser posible". "Quiero darles esa voz, quiero que esas mujeres sepan que siempre se puede, que siempre han podido y que siempre van a poder", comenta. Ella es el claro ejemplo de ello. "Quiero mostrar a una Sandra Itzel que ahora viene sola pero más fuerte que nunca; a una Sandra Itzel que es una guerrera, que se cae y se levanta, que no se rinde; a una Sandra Itzel fuerte, independiente…". Sandra Itzel Sandra Itzel, concursante de Mira quién baila La Revancha | Credit: UNIVISION Sandra, ¿qué te llevó a decir sí a esta nueva aventura televisiva? La verdad es que después de mi último show de baile yo juré que nunca más iba a volver a bailar porque fue muy difícil para mí. Para empezar yo me esguincé desde la tercer gala y estuve bailando con ese esguince en el tobillo del pie izquierdo durante 11 galas más, y aparte yo venía de una situación emocional muy difícil con mi expareja, entonces tener que bailar con él… Como que fue muy agridulce esa experiencia porque me dejó grandes satisfacciones, [pero] también muchas tristezas y como que le agarré medio fobiecilla al baile. Pero al final de cuentas creo que todo es soltar, los cambios son maravillosos y quiero mostrar a una Sandra Itzel que ahora viene sola pero más fuerte que nunca; a una Sandra Itzel que es una guerrera, que se cae y se levanta, que no se rinde; a una Sandra Itzel fuerte, independiente. Quiero representar a todas esas mujeres que en algún momento piensan que salir al mundo solas no va a ser posible. Y quiero darles esa voz, quiero que esas mujeres sepan que siempre se puede, que siempre han podido y que siempre van a poder. Van a ver mucho fuego en la pista de baile de Mira quién baila ¿Qué aprendiste en Así se baila que ahora vas a aplicar en Mira quién baila? Definitivamente disfrutarlo muchísimo más porque es algo que se va superrápido. A pesar de que el otro reality duró una eternidad, de agosto a diciembre –yo decía Dios mío cuándo se va a acabar esto–, esto va a ser más fugaz, entonces quiero de verdad disfrutarlo. Me ponía muy nerviosa antes [de salir a bailar]. Yo me ponía en el escenario y empezaba el count down y era una pánico escénico impresionante, después ya salía a romperla y a dar todo porque soy muy guerrera. Pero quiero estar más relajada, aunque es un poquito imposible decir eso para Sandra Itzel. No sé por qué siento que cuando ya llegue el momento de la verdad va a salir esa guerrera azteca que llevo por dentro y no sé qué va a pasar (ríe). Ahorita puedo decir cosas muy bonitas, pero estoy segura de que al final van a volver los nervios. Vamos a ver qué pasa. De que va a haber show, va a haber show y un show muy bonito. Van a ver mucho fuego en esa pista de baile. Amo mi carrera como actriz, pero ahora que me dedico 100% a la música como vocalista de la Sonora Dinamita y que tengo que bailar y cantar es como que mi sueño hecho realidad — Sandra Itzel ¿Cómo inicia tu relación con el baile? Mi relación con el baile inicia desde muy temprana edad. Yo recuerdo que mi tía Wendy nos ponía a bailar las canciones de Selena Quintanilla. De hecho, Selena Quintanilla ha sido mi más grande inspiración como artista, siempre fue mi modelo a seguir. Entonces desde niña yo era un cascabelito, era una niña alocadísima. Hay videos míos bailando la 'Techno Cumbia', 'Bidi Bidi Bom Bom', 'El chico del apartamento 512'. Yo amaba bailar, amaba la música, siempre la he amado. Y por alguna razón de la vida se dio primero la actuación y fue lo que me abrió las puertas de todo este medio artístico. Amo mi carrera como actriz, pero ahora que me dedico 100% a la música como vocalista de la Sonora Dinamita y que tengo que bailar y cantar es como que mi sueño hecho realidad. A fin de cuentas el baile ya hasta forma parte de mi trabajo. En el show con Sonora Dinamita son más de 2 horas bailando pura cumbia sin parar un solo segundo, entonces estoy acostumbradísima a bailar en tacones, a bailar en escenarios muy difíciles, pedregosos, resbalosos, alfombras, pero que están bonitos, pero que están pésimos. Yo creo que esa es una ventaja que tiene Sandra Itzel en esta competencia, o sea es todoterreno. No sé si sea una ventaja o una desventaja, pero soy muy autocrítica, muy perfeccionista y muy exigente conmigo misma — Sandra Itzel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablando de la competencia, ¿a quiénes de tus compañeros ves como el rival más fuerte? Yo creo que todos. No hay contrincante malo. Al contrario. Yo creo que todos tienen un talento y todos por una razón están en Mira quién baila La Revancha porque tienen ya una experiencia en el baile. Solamente dos de mis compañeros son nuevos en esta cuestión de reality de baile, sin embargo, yo creo que traen lo suyo y al final de cuentas yo soy de la mentalidad que la competencia es con uno mismo porque los demás pueden tener un gran talento, qué puedes hacer con ese talento, no se los puedes cambiar, ellos son talentosos, ellos son hábiles, ellos son buenos… Lo que tú sí puedes cambiar es lo que tú puedes hacer, entonces si quieres ser el mejor tienes que esforzarte el doble, la disciplina el doble. Mira quién baila Concursantes de Mira quién baila La Revancha | Credit: Univision Y yo soy muy competitiva. Soy muy autocrítica. No sé si sea eso una ventaja o una desventaja, pero soy muy autocrítica, soy muy perfeccionista y soy muy exigente conmigo misma. Yo creo que por eso obtengo buenos resultados porque al final de cuentas yo creo que la cuestión no está en ganar, sino en darlo todo, esforzarte y que al final el resultado sea cual sea tú diste lo mejor. Eso siempre me lo enseñó mi mamá, 'esfuérzate y sé valiente, el resultado final pues ya no depende de ti'.

