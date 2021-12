Samadhi Zendejas y Adriano llegan a la final de Así se baila fortalecidos como hermanos, resaltando la unión familiar y honrando la memoria de su abuelita Tras 13 semanas superándose gala tras gala en la pista de baile, los hermanos Zendejas están a un paso de alzarse este domingo con el codiciado trofeo de la competencia. "Jamás nos imaginamos que iba a ser uno de los procesos más importantes de nuestra vida", aseguran. A pocos días de la final, ambos ya tienen claro qué harían con los $200.000 que recibirían como premio si ganaran y a quién le dedicarían su triunfo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas y su hermano Adriano | Credit: Ernesto Jiménez/ Labulla PR Agency Este domingo, cuando les toque salir a bailar a la pista por última vez como una de las 4 parejas finalistas de Así se baila (Telemundo), Samadhi Zendejas y su hermano Adriano van a tener más presente que nunca en su número de baile a la persona más especial de sus vidas: su abuelita. "En nuestro último baile tenemos una pose final que es dedicada a nuestra abuelita, que espero la vea porque todo esto siempre se hizo para ella, para que en el cielo el domingo haya una fiesta y que se sienta muy orgullosa de nosotros", cuenta emocionada Samadhi en entrevista con People en Español. "Que todo lo que sembró en nosotros vea que se ha cosechado con cosas muy importantes, como los valores de la unión, el valor de la palabra familia y el que nunca vas a poder brillar si no es en equipo. Y creo que eso siempre va a ser así, cada propósito que tenga en esta vida va a ser para ella, para que ella diga 'estoy orgullosa de ustedes en el cielo'. Ahora que esta aventura profesional está a punto de llegar a su fin, el balance que hacen los hermanos Zendejas no puede ser más positivo. "Jamás nos imaginamos que iba a ser uno de los procesos más importantes de nuestra vida, como crecimiento personal, emocional y sobre todo de amor propio", reconoce Samadhi. "El tomar riesgos siempre te lleva a cosas obviamente que generan un poco de miedo, pero el resultado siempre te deja más cosas positivas y en mí ha dejado cosas con mi hermano magníficas y una unión increíble. Jamás lo imaginé". Hace mucho no vivíamos los dos juntos, hace mucho no compartíamos tanto juntos y creo que se nos regresó ese poquito de tiempo que no lo habíamos aprovechado al 100% de chiquitos — Samadhi Zendejas Si algo tenían claro ambos antes de que iniciara la competencia es que esta experiencia iba a fortalecer la gran hermandad que ya tenían. Y no se equivocaban. "Sin duda alguna creo que el proyecto nos recompensó el esfuerzo y la ganas con muchísima unión", asevera la actriz de exitosas producciones de Telemundo como Enemigo íntimo y Falsa identidad. "Hace mucho no vivíamos los dos juntos, hace mucho no compartíamos tanto juntos y creo que se nos regresó a lo mejor ese poquito de tiempo que no lo habíamos aprovechado al 100% de chiquitos". Samadhi Samadhi y Adriano en la pista de Así se baila (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Si el domingo Jacky Bracamontes llegara a pronunciar sus nombres como los ganadores de la primera edición de Así se baila, Samadhi y Adriano ya saben qué harían con los $200.000 que recibirían de premio. "Mi hermano y yo ya acordamos en emprender un proyecto juntos en donde la gente conozca ese lado, así como conocieron del baile, en la actuación, que es una oportunidad que hemos estado buscando durante mucho tiempo y no se nos ha logrado dar, entonces queremos hacerlo nosotros juntos: producirlo, dirigirlo y actuarlo", cuenta Samadhi. "Sería algo demasiado especial, obviamente me emociono al pensarlo". El momento que más nos marcó fue cuando bailamos 'Suavemente' y teníamos en la pantalla de atrás la cara de mi abuelita y sabíamos que todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos logrado era por esa persona — Samadhi Zendejas ¡Puedes votar por Samadhi y Adriano aquí! Lo que también emociona a la actriz mexicana es recordar todos los momentos especiales que pudo vivir junto a su hermano a lo largo de las 13 semanas que duró la competencia. "Sin duda alguna el momento que más nos marcó fue cuando bailamos 'Suavemente' y teníamos en la pantalla de atrás la cara de mi abuelita y sabíamos que todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos logrado era por esa persona", asevera. ¿Y el más difícil? "Quizás fue cuando los dos nos lesionamos y no sabíamos si íbamos a seguir en esto pero queríamos seguir en esto. Siempre creímos que podíamos dar más y míranos estamos en la final". Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas y su hermano Adriano | Credit: Ernesto Jiménez/ Labulla PR Agency SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nos sorprendimos de todo el amor de la gente, de todos nuestros amigos exitosos en la industria. Jamás nos lo imaginamos. Para nosotros ese es el premio más importante: el dejar huella en las personas — Samadhi Zendejas Independientemente de que logren alzarse o no este fin de semana con el triunfo, los hermanos Zendejas ya se sienten ganadores después de ver todo el apoyo incondicional que han recibido de sus seguidores y amigos de la industria, quienes se han volcado en apoyo hacia ambos a través las redes sociales. "Nos sorprendimos de todo el amor de la gente, de todos nuestros amigos exitosos en la industria. Jamás nos lo imaginamos. Para nosotros ese es el premio más importante: el dejar huella en las personas, el que las personas hablen algo bonito de ti, el que ni siquiera les pidas que te apoyen y que de repente abras tu celular y veas que alguien tan importante como El Canelo use tu hashtag y te diga 'sigue adelante, puedes lograrlo', alguien que normalmente está acostumbrado a nunca tirar la toalla; entonces esas cosas creo que para mí son demasiado importantes. El dejar huella es mi objetivo en esta vida y me sorprendí. Jamás me imaginé que tantos amigos nuestros nos apoyaran de la manera que lo hicieron".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Samadhi Zendejas y Adriano llegan a la final de Así se baila fortalecidos como hermanos, resaltando la unión familiar y honrando la memoria de su abuelita

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.