Close

El secreto que ha ayudado a Salma Hayek: "Cuando dudes de ti misma usa ese secreto" Durante la promoción de su nueva película Bliss, junto a Owen Wilson, Salma Hayek reveló el secreto que la ha ayudado muchísimo. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras leer el libreto de Bliss, Salma Hayek supo que quería ser parte de esta producción, dirigida por el cineasta Mike Cahill. "Me encanta el director y me pareció un proyecto bien original. Para mí, eso es bien importante", dijo la actriz mexicana de 54 años en entrevista con People VIP. "Uno ve [siempre] lo mismo y esto se sale de todo". La película original de Amazon juega con la idea de las realidades simuladas. "Es una historia de amor, de paternidad, es una historia de encontrar la verdad", contó. En Bliss, que se estrena el viernes en Amazon Prime Video, Owen Wilson interpreta a Greg Wittle, un recién divorciado que, tras un evento traumático al ser despedido de su trabajo, se encuentra con Isabel (Hayek) en un bar. Ella jura conocerlo y le dice que el mundo que los rodea es falso, una simulación, y esto lo lleva a separarse cada vez más de su vieja rutina. "En estos momentos que vivimos es tan difícil saber cuál es la verdad. [La cinta] tiene una perspectiva bien interesante, habla del amor, de tu alma gemela, ese concepto es muy bonito". Si bien ha protagonizado un sinnúmero de películas taquilleras, a Salma aún duda de sí misma. "Todavía me entran las dudas", reveló la protagonista de From Dusk till Dawn, quien dejó en claro que el sacrificio y el trabajo duro son los motores del crecimiento personal. "Hay que trabajar duro, no hay que confiarse en las habilidades, hay que ser honrados para sentir que uno se merece las cosas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antes de despedirse, Salma nos reveló un secreto que la ha ayudado muchísimo. "Te voy a decir un secreto. Algo que me ayudo mucho es hacer algo de lo que te sientas súper orgulloso y ¡no le digas a nadie!, mantenlo en secreto. Cuando dudes de ti misma ve a ese secreto", dijo. "Porque son los secretos de las cosas malas las que te hacen dar el bajón a ti misma y entonces hay que compensarlo con cosas buenas que no tienes que decirle a nadie y que son tuyas para que sea una bolsa de fuerza donde puedas recurrir y saber que trabajas duro y que haces bien tu trabajo, eso ayuda mucho".

Close Share options

Close Close Login

Close View image El secreto que ha ayudado a Salma Hayek: "Cuando dudes de ti misma usa ese secreto"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.