Televidentes de Hoy Día expresan su sentir en las redes sociales del programa tras la salida de Adamari López El show de Telemundo agregó este lunes una hora más de entretenimiento y noticias, pero en las redes sociales la gran protagonista fue Adamari. "Sin ella no tiene gracia el programa". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy Día Conductores Hoy Día; Adamari López | Credit: Instagram (x2) Sin Adamari López y con una hora más de entretenimiento y noticias, el programa matutino de Telemundo Hoy Día inició este lunes 10 de abril una nueva etapa en la que la ausencia de la carismática presentadora y actriz puertorriqueña se robó todo el protagonismo. Adamari, quien concluyó la semana pasada su ciclo en Telemundo, era, para muchos televidentes, el alma de Hoy Día. La única que había logrado sobrevivir hasta ahora a los diferentes cambios que ha experimentado el show durante los últimos años. La mamá de Alaïa no solo conducía el espacio mañanero, también era un personaje muy querido por el público y como tal era capaz de generar por sí sola titulares con los que Hoy Día lograba resonar en los medios de comunicación. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Durante su etapa en el show, la conductora hizo cómplices a los televidentes de varios de los momentos más importantes de su vida, como el nacimiento de su hija o el fin de su relación con Toni Costa, creando un vínculo muy especial entre ella y la audiencia, que la adoptó cada mañana como parte de su familia. La misma audiencia que hoy lamenta su salida. Por eso no es de extrañar que las redes sociales de Hoy Día se llenaran este lunes de mensajes en los que el público expresa lo mucho que la extraña y la falta que hace en el programa. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent "Sin ella no tiene gracia el programa", escribió una televidente. "La única persona que me hacía ver el programa era Adamari", comentó otra persona. "Hace mucha falta Adamari, ya no es lo mismo el programa sin ella", se puede leer en otro de los comentarios. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Algunos televidentes incluso pidieron el regreso de Adamari a las mañanas de Telemundo. "Por favor devuelvan a Adamari a su puesto", pidió una persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No hay duda de que la salida de Adamari ha dejado un vacío difícil de llenar en Hoy Día. La pregunta ahora es, ¿afectará esto a la audiencia del programa?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Televidentes de Hoy Día expresan su sentir en las redes sociales del programa tras la salida de Adamari López

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.