Sabine Moussier sobre Geraldine Bazán: "Es linda, pero no se abre" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Geraldine Bazan y Sabine Moussier Credit: Medios y Media/Getty Images; Mezcalent ¿Qué es lo que pasa cuando unes a cinco villanas bajo un mismo techo? Eso quedará al descubierto a partir de mañana en Canela TV gracias al show de telerrealidad Secretos de villanas en donde Gaby Spanic, Cynthia Klitbo, Sabine Moussier, Geraldine Bazán y Sarah Mintz se unen para no solo compartir sus vivencias también para sobrellevar sus diferencias en unas vacaciones y en una reunión. "Puede llegar a ser complicado", dice Moussier. "Pero es increíble, me llevo esta experiencia en las venas para siempre". Una de esas experiencias, fue el conocer un poco más a fondo a Bazán. "[A] Gery la siento un poquito interesada en pasarla bien ella", confesó la protagonista de telenovelas como Amor sin límites y La madrastra. "Pero eso yo creo que ya lo veremos". Y agrega con una carcajada. "Vamos a ver mucho de ella en sus redes". No solo en las de Bazán, también las redes sociales de las otras villanas que sí lograron hacer una conexión más profunda. "[Geraldine] es linda, pero no se abre. Venimos a abrirnos con cosas bien profundas y a no engañar y a no mentir y no puedes contradecirte con cosas que digas", dice. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pero te puedo decir que conmigo ha sido linda y buena gente. Lo que sí va a pasar en esta casa hablando del show es que sí va a haber de todo" Menos, un guión establecido. "[Habrán] risas, llanto, energía, cansancio y va a ver una apertura del corazón", enfatiza Moussiere. "Estoy contenta de haber aceptado este proyecto".

