Rumores apuntan que Galilea Montijo deja el programa Hoy ¿qué es lo que está pasando? La salida de Galilea Montijo de su programa insigne continúa siendo motivo de especulaciones; incluso, se ha dado a conocer el nombre de la presentadora que la va a sustituir. La verdad por fin sale a la luz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace varios meses, se ha rumorado que Galilea Montijo dejará de ser una de las conductoras estelares de Hoy, que es su programa insigne y la ha colocado como una de las presentadoras favoritas del público. Incluso, se asegura que la salida de Carmen Múñoz de TV Azteca y de la emisión Venga la Alegría, que es, justamente su competencia directa, es porque será la sustituta de la también actriz. Ante ello, Andrea Rodríguez, la productora de la revista matutina de Televisa, terminó con las especulaciones y dio a conocer que no habrá cambios en los titulares de la emisión. "Estrenaremos nuevas secciones; conductores no estrenaremos. Efectivamente, los conductores son los mismos, los siete que tenemos, no se integra nadie más", aclaró en entrevista con el periodista Edén Dorantes (YouTube). "Carmen Múñoz me cae muy bien, la quiero mucho, pero no está confirmado [su ingreso] de ninguna manera Carmen Múñoz se integra a Hoy", advirtió. "Creo que cuando algo funciona no le cambies la fórmula hasta que deje de funcionar". Por su parte, Galilea Montijo también habló sobre esta polémica y aclaró que no conoce a Múñoz; sin embargo, le dará la bienvenida con los brazos abiertos. "Cuando me preguntan a mí de otros compañeros que no ubico, van a decir que 'que payasa que no ve a los de Venga la alegría'; no los veo porque es el mismo horario y estamos en vivo", aclaró a los medios de comunicación. Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pero nosotros no tenemos ningún problema. Que si hay trabajo aquí o allá, que bueno. Lo qué pasa es que diferentes maneras de llegar en la vida a lugares; hay lugares donde llegas con la cabeza arriba y hay lugares donde llegas con la cabecita abajo", agregó. "Y si el día de mañana, en caso dado, si ella entra al programa, se le da la bienvenida. No estoy peleada con la vida, no con que le den trabajo a nadie, al contrario|".

