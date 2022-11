Rostros televisivos que han participado en las audiciones en línea para La casa de los famosos 3 Dos personas del público tendrán la oportunidad de entrar a concursar en la tercera temporada del exitoso reality show de Telemundo. Las audiencias en línea continúan abiertas. Un rostro de la cadena hermana de Univision y un actor de telenovelas han querido probar suerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por primera vez y a petición del público, La casa de los famosos abrirá sus puertas en su tan esperada tercera temporada, que se estrena en el 2023, a un hombre y a una mujer del público que se unirán como concursantes al grupo de celebridades que vivirán aislados del mundo exterior rodeados de cámaras y micrófonos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego puso en marcha a principios de octubre unas audiciones en línea para encontrar a esos dos nuevos habitantes. "Solo tienes que subir un video de 1 a 3 minutos convenciéndonos de por qué serías el candidato o la candidata perfecta para ingresar a nuestra casa", explicaba la presentadora mexicana. Desde entonces, han sido muchas las personas que no han dudado en subir su video con la esperanza de ser seleccionados y así poder vivir el sueño de sus vidas. Aunque la mayoría de los que han participado han sido personas anónimas, también ha habido algunos rostros vinculados al mundo de la televisión que han querido probar suerte a través de esta vía. La casa de los famosos Credit: Telemundo Este es el caso de la exparticipante de Nuestra Belleza Latina y conductora de la cadena hermana de Univision, UniMas, Arana Lemus, quien ya subió su video a lacasadelosfamosos.com en el que detalla por qué debe ser la próxima integrante de La casa de los famosos. Arana Lemus Arana Lemus | Credit: Mezcalent "Hola a todos soy la gran Arana y en este corto video voy a tratar de convencerlos a ustedes de por qué yo tengo que ser la próxima integrante de La casa de los famosos. Primero que todo, ya se dieron cuenta, soy colombiana y en ninguna de sus dos anteriores versiones han tenido a un colombiano y eso me parece terrible porque nosotros los colombianos, especialmente los paisas, somos luz a donde quiera que lleguemos y siempre nos apoderamos de todo el espacio", comienza contando la conductora en su audición en línea. "En cuestiones profesionales la verdad siento que este reality me podría abrir muchísimas puertas y podría ser una plataforma increíble para lo que yo quiero que pase con mi carrera. Siento que tengo mucho potencial para estar delante de una cámara, modestia aparte soy material de reality y yo sé que a cualquier lugar que yo llego dejo una huella imborrable", asegura. Otro rostro vinculado a la televisión que también quiso probar suerte en las audiencias en línea es el actor puertorriqueño Alexander Torres, quien ha participado en telenovelas y series de Telemundo como Relaciones peligrosas, Dama y obrero y Mariposa de barrio. Alexander Torres Alexander Torres | Credit: Instagram Alexander Torres Su audición se puede ver a través de la página web de La casa de los famosos. Torres tiene 35 años y vive en Orlando, donde ejerce como agente de Bienes Raíces. Quiere entrar a La casa de los famosos para contar una historia diferente a partir de su experiencia familiar con su esposo y sus dos hijos. Le encanta el reguetón, el baile y el deporte. ¿Serán Arana y Alexander los elegidos? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las audiciones en línea estarán abiertas hasta el 15 de noviembre. Si a ti también te gustaría vivir la experiencia aún estás a tiempo. ¡Sube aquí tu video!

