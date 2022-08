Varios rostros del extinto ¡Suelta la sopa! se reunirán en un nuevo programa de televisión A más de medio año del fin del exitoso programa de farándula de Telemundo, algunos de sus integrantes volverán a coincidir en un plató de televisión, ahora en otra cadena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir UniMas, la cadena hermana de Univision, estrenará el lunes 22 de agosto un nuevo bloque de programación empezando a las 7 p. m., hora del Este, con el estreno de un novedoso programa de entretenimiento nunca antes visto en la televisión de habla hispana, ¡Siéntese quien pueda!, que cuenta con el sello de Carlos Mesber, productor del desaparecido ¡Suelta la sopa! El programa será conducido por Julián Gil y contará en su panel de expertos con varios rostros del extinto programa de farándula de Telemundo que condujo Jorge Bernal, entre ellos el periodista colombiano Lucho Borrego, la reportera mexicana Karla Gómez, el reportero español Álex Rodríguez y la cantautora y actriz venezolana Liliana Rodríguez. Precisamente, Borrego estuvo recientemente junto a la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, quien también será parte del panel de expertos, anunciando el programa en Despierta América (Univision). "Felices y bendecidos estamos en Despierta América con Alejandra Jaramillo anunciando el proyecto más ambicioso e innovador de la prensa del entretenimiento", escribió el periodista a través de su cuenta de Instagram. A poco más de una semana para el inicio del show, la emoción ya comienza a apoderarse de sus integrantes. Álex Rodríguez Álex Rodríguez en ¡Siéntese quien pueda! | Credit: UniMas Lucho Borrego Lucho Borrego en ¡Siéntese quien pueda! | Credit: UniMas Karla Gómez Karla Gómez en ¡Siéntese quien pueda! | Credit: UniMas Liliana Rodríguez Liliana Rodríguez en ¡Siéntese quien pueda! | Credit: UniMas "Les cuento que me uno al primer reality show de expertos de periodistas del espectáculo. Estoy feliz de empezar una nueva aventura en mi nueva casa de UniMas. Eso sí, ¡necesito todo vuestro apoyo! Pronto les contaré más detalles", compartió por medio de su perfil de Instagram el exreportero de ¡Suelta la sopa!, Álex Rodríguez. Otro exrostro de ¡Suelta la sopa! que también participará en el programa es la presentadora y experta en medios digitales Catalina Mora, quien ofrecerá a los espectadores las últimas novedades de las redes sociales. "Familia es con el corazón lleno de felicidad que hoy les puedo contar que estoy a punto de iniciar una nueva aventura como parte del equipo de ¡Siéntese quien pueda! en mi nueva casa UniMas", escribió Mora desde su cuenta de Instagram. Catalina Mora Catalina Mora en ¡Siéntese quien pueda! | Credit: UniMas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así será la dinámica Cada semana, el público en casa tendrá la oportunidad de votar en la web del programa y a través de las redes sociales por el panelista con el cual estén en mayor desacuerdo. Como penalidad, se le pedirá al más votado que abandone el estudio y solo podrá regresar después de cumplir con la importante misión de encontrar noticias exclusivas para presentar en el programa. Además, cada semana se sumará una estrella invitada que se sentará en la silla especial del programa. ¡Siéntese quien pueda! se transmitirá de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este, por UniMas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Varios rostros del extinto ¡Suelta la sopa! se reunirán en un nuevo programa de televisión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.