Primeras imágenes de Romina Poza, hija de Mayrín Villanueva, en su debut como actriz en TelevisaUnivision La primogénita de Villanueva sigue los pasos de su famosa mamá y ya graba en España una serie para la plataforma de streaming de TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva; Karena Flores y Romina Poza | Credit: Mezcalent; Instagram Mayrín Villanueva Sebastián Poza, quien a su corta edad ha participado ya en exitosas telenovelas como Soltero con hijas, Vencer el pasado y, más recientemente, Corona de lágrimas 2, no es el único hijo de Mayrín Villanueva que sigue los pasos de la famosa actriz en el medio artístico. Su primogénita, Romina, también se ha sentido atraída por el mundo de la actuación y ya graba de la mano de TelevisaUnivision el proyecto que marcará su debut como actriz en la pequeña pantalla. Se trata de Isla Brava, la nueva serie original de ViX+, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, que cuenta con las actuaciones protagónicas de Fernanda Castillo y su pareja Erik Hayser. La ficción se graba desde hace varios meses en España y no puede tener más emocionada a la joven, quien interpreta en esta historia a Sofía. La también hija del actor mexicano Jorge Poza dio este jueves un pequeño aperitivo de su participación en la serie a través de las redes sociales. Romina Poza Renata Ybarra, Karena Flores y Romina Poza en Isla Brava (ViX+) | Credit: Instagram Romina Poza "Me da tanta emoción estar compartiendo con ustedes Karena Flores y Renata Ybarra para darle vida a esta amistad tan bonita. Les presento a Jose, Mora y Sofía", escribió la primogénita de Mayrín junto a una imagen en la que aparece posando con las compañeras de trabajo mencionadas. Mayrín, la más orgullosa La protagonista de exitosos melodramas de TelevisaUnivision como Una familia con suerte y Si nos dejan no pudo ocultar este jueves su orgullo al ver a su hija desempeñándose como actriz en este ambicioso proyecto que narra una historia de misterio, amor prohibido y venganza. Mayrín Villanueva Credit: Instagram Mayrín Villanueva "Orgullosa de ti mi nena hermosa. Ya quiero ver el estreno", escribió este jueves Villanueva a través de sus historias de Instagram, donde supera los 2 millones de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más sobre Isla brava La misma noche en que Lucía (Fernanda Castillo) decide confesarle a su marido Alfredo (Flavio Medina), dueño de un lujoso resort en Costa Brava, que está enamorada de Bruno (Erik Hayser), el hermano menor de este, Alfredo desaparece misteriosamente. No hay rastros de él, no aparece su cuerpo, ni hay signos de violencia. Para resolver el caso llega una detective de métodos poco convencionales. La búsqueda de Alfredo revelará una oscura trama por la codicia, el chantaje, las deudas de juego y un descubrimiento que sacará a la luz un perverso secreto familiar.

