Rodner Figueroa vuelve a la televisión de la mano de Telemundo Puerto Rico A medio año de su salida de Telemundo, el fashionista venezolano fue anunciado este miércoles como uno de los anfitriones de… ¡Aquí los detalles! La etapa de Rodner Figueroa en Telemundo llegó a su fin hace justo medio año, en noviembre de 2022. Desde entonces, el fashionista venezolano ha estado enfocado dentro del terreno profesional en su faceta de emprendedor con su línea de ropa y su café 5Gotas. Su faceta de comunicador tampoco la ha dejado atrás. El presentador lanzó hace pocos meses un pódcast en el que realiza entrevistas inspiradoras a diferentes personalidades. "Todo lo que voy a hacer de ahora en adelante tiene que tener un propósito, hay una misión más allá de mí. Me está usando Dios a mí como un vehículo para ser fuente de información y aprendizaje. Hay un propósito, por eso tengo tanta paz por dentro", aseguraba Rodner en una entrevista con People en Español. "No me siento que me han amputado algo de mí porque gracias a Dios soy Rodner Figueroa esté o no esté en la televisión. No quiero sonar arrogante, pero construí una carrera a lo largo de 28 años en la televisión y la gente viene a buscarme a mis redes porque quieren saber mis opiniones, quieren saber lo que opino de ciertos temas". Rodner Figueroa Rodner Figueroa | Credit: Mezcalent A principios de año, el extalento de Telemundo dio a conocer en una entrevista con el periodista y conductor colombiano Carlos Ochoa que ya había recibido una oferta para volver a la televisión. "Por un tema contractual y cosas que no me puedo expandir, decidí no aceptarlo", dijo. Rodner Figueroa Rodner Figueroa | Credit: Mezcalent Ahora, cuatro meses después, su vuelta a la televisión es inminente. Rodner Figueroa Rodner Figueroa | Credit: Mezcalent La mala noticia es que solo será por 1 día. Rodner fue anunciado este miércoles como uno de los anfitriones de la alfombra roja de la cuarta edición de los Premios Tu Música Urbano que será transmitida en vivo por Telemundo PR. El evento se llevará a cabo el jueves 15 de junio desde el Coliseo de Puerto Rico y junto a él estará también la ganadora de La casa de los famosos 3, Madison Anderson. "Los anfitriones de la alfombra roja para esta cuarta edición serán Gil López, animadora del programa Día a Día de Telemundo PR. Además, la cantante, modelo y ganadora de La casa de los famosos Madison Anderson y el carismático influencer y presentador Rodner Figueroa", se anunció este miércoles desde la página web oficial de Premios Tu Música Urbano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El gran espectáculo musical se transmitirá también a través de Telemundo Internacional, YouTube y una importante plataforma de streaming cuyo nombre se revelará próximamente.

