Rodner Figueroa se sincera con María Celeste Arrarás sobre el tiempo que siguió trabajando sin ella en Al rojo vivo El fashionista venezolano reconoció en su pódcast 'Cara a cara con Rodner' que extrañó "un montón" a la periodista ya que la dinámica del programa cambió con su salida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rodner Figueroa Rodner Figueroa y María Celeste Arrarás | Credit: Mezcalent (x2) María Celeste Arrarás y Rodner Figueroa trabajaron juntos varios años en el programa Al rojo vivo (Telemundo). Hoy ninguno de los dos forma parte de la revista noticiosa de la cadena hispana. Mientras que la reconocida periodista fue despedida en agosto de 2020, el fashionista venezolano concluyó su ciclo en el show dos años después, en noviembre de 2022. Rodner habló en el más reciente episodio de su pódcast, 'Cara a cara con Rodner', en el que tuvo como invitada a María Celeste, sobre cómo vivió la ausencia de la periodista durante los dos años que continuó trabajando sin ella en el programa. "Te lo confieso ahorita personalmente, cosa que nunca había dicho antes quizás públicamente, te extrañé un montón en el resto del tiempo que seguí trabajando en Al rojo vivo", le dijo. María Celeste María Celeste Arrarás y Rodner Figueroa | Credit: Mezcalent "¿En qué sentido?", quiso saber María Celeste. "No quiero que la gente vaya a tomar mal lo que voy a decir… Yo compartía contigo en el programa cuando tú llevabas las riendas del programa una relación inteligente de conversación, de plática, debatíamos los temas. Tú me ponías contra la pared, yo te ponía contra la pared, era como un juego, no sé, de espadas. Cuando tú te vas cambia el formato, cambia la experiencia y ya no tenía esa dinámica. Y yo disfrutaba mucho de esa dinámica contigo cuando tenía mi segmento", se sinceró el conductor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rodner, quien supera el millón de seguidores en Instagram, no quiso restarle con ello méritos a sus compañeras, Jessica Carrillo y Lourdes Stephen, quienes conducen ahora el programa. "Con esto no quiero decir, y quiero que quede bien claro, que ni le estoy restando ni a la inteligencia ni a la capacidad ni al talento de mis compañeras, sino que quiero decir que la dinámica era diferente porque se cambió la manera en la que se hacía el programa", explicó.

