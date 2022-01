Exclusiva: Roberto Hernández habla de su primer día en El gordo y la flaca Tras estar en tres temporadas del reality Enamorándonos, Roberto Hernández inicia una nueva aventura profesional ¿cuál será su trabajo en el famoso programa de espectáculos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras estar tres temporadas en el reality Enamorándonos, Roberto Hernández da un salto en su carrera y regresa a El gordo y la flaca, donde "me forjé como reportero y conductor", para ofrecer, con su particular estilo, una sección muy al ritmo de este emisión de espectáculos. Ahora, el presentador narra en exclusiva cómo fue su primer día de trabajo al lado de Lili Estefan y Raúl de Molina. "Me hicieron sentir muy especial. Estaba adentro de un caja de sorpresa y así entré al estudio. Recibiendo a Raúl y a Lili; ellos dos súper contentos de que regresara. Besé a Lili [Estefan] y besé Raúl [de Molina], que Raúl no es fácil que se deje besar, al menos por alguien como yo", relató en tono de broma a People en Español. "Me encantó la bienvenida y súper contento. Fue oficialmente mi primer día en El gordo y la flaca". El presentador viene con toda la intención de crear un segmento sobre deportes, que es su asignación, muy ameno para la audiencia. Aunque no duda en tener otros aportes posteriormente. "Mi participación principal en El gordo y la flaca va a ser hablar de farándula deportiva, que es algo que me apasiona y sé que le apasiona a la mitad del mundo", explicó. The 20th Annual Latin GRAMMY Awards - Red Carpet SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "También, lo más probable, es que empiece a hacer entrevistas u otro tipo de participaciones", agregó. "Por ahora, lo principal es farándula deportiva, trayendo todo lo que está pasando en el mundo deportivo, pero lo que es farándula, los chismes. Que si Canelo [Álvarez] se va a pelear con este; si hay un chisme de Floyd Joy Mayweather o qué está pasando con Cristiano [Ronaldo], con [Lionel] Messi, con todo ese tipo de celebridades". Roberto Hernández Credit: Cortesía: "El gordo y la flaca" Roberto Hernández está consciente de que esta emisión puede abrirle otras puertas; sin embargo, ahora su prioridad es imprimir su sello personal a este programa de espectáculos. "La alegría y el carisma que siempre, creo yo, me ha identificado, es lo que pienso aportar en El gordo y la flaca, que de por sí tiene buena energía y es de lo programas más entretenidos", mencionó. Lili Estefan, Roberto Hernández, Raúl de Molina Credit: Cortesía: "El gordo y la flaca" "El gordo y la flaca va a ser va a ser un gran trampolín, una gran catapulta para otros nuevos proyectos que me puedan venir en Univisión o Unimás. Entonces, eso me va a ayudar mucho con mi carrera y con mi proyección como conductor", concluyó.

