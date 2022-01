¡Enamorándonos USA se queda cojo tras la marcha de otro conductor! Primero fue Ana Patricia y ahora es él. Una de las piezas clave del show del amor dice adiós al exitoso programa. "Gracias por hacerme sentir especial por años". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El programa Enamorándonos USA ha sufrido varios cambios en el último año. Primero fue Ana Patricia Gámez quien dijo adiós a la televisión y fue sustituida por Karina Banda, quien ha dado la talla y se ha ganado el corazón de todos. Esta semana, otra de las caras más queridas del show del amor también se ha despedido de la que ha sido su casa televisiva por casi tres años. Lo hace con sentimientos encontrados. Y es que, su partida del programa llega con una buena noticia: su incorporación a El gordo y la flaca. Tanto Karina como Rafael Araneda arroparon a su compañero Roberto Hernández en su última puesta en escena en el espacio televisivo. Con los ojos brillosos de la emoción, el conductor cubano les dedicó unas palabras llenas de cariño y agradecimiento. "La verdad los llevo en el corazón... van a ser siempre un sí que sí. Hemos creado una gran familia y los voy a extrañar", dijo visiblemente emocionado. Acaba un ciclo pero empieza otro en El gordo y la flaca, casa a la que ya perteneció hace unos años y a la que regresa feliz. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Es un gran paso volver, porque estuve en El gordo y la flaca por dos años... Contento de verdad porque también es mi casa", expresó entusiasmado. Cosas de la vida, su llegada al programa de Raúl de Molina y Lili Estefan es para ocupar el espacio que deja Karina Banda, actual conductora de Enamorándonos USA. Así que ¡todo queda en familia! ¡La mejor de las suertes par a ti, Roberto, en esta emocionante etapa!

