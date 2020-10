¿Ricky Martin aparecerá en la serie de Menudo? La historia sobre el grupo Menudo está a solo unos días de su estreno. ¿Qué dijo Ricky Martin sobre esta propuesta televisiva? ¿Estuvo de acuerdo? Las dudas se despejan. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Ricky Martin debutó como cantante tras su inclusión al grupo puertorriqueño Menudo. Dicho conjunto musical estuvo rodeado de fuertes polémicas y señalado porque algunos de sus integrantes, quienes eran menores de edad, fueron víctimas de abusos. A solo unos días de que la serie biográfica sobre este famosa boyband, titulada Súbete a mi moto, salga a la luz, la pregunta es si aparecerá en la historia el personaje del exitoso boricua. RELACIONADO: Envuelta en controversia, la serie biográfica sobre el grupo Menudo arranca grabaciones Image zoom (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) “Estamos hablando de los comienzos, no solamente de Ricky Martin, sino de otros cantantes y otros integrantes del grupo que fueron famosos y emigraron a hacer cosas”, explicó Mary Black, la creadora de dicha emisión, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Es un retrato de su comienzo y creo que está superbien logrado”. Image zoom getty images De acuerdo con Black, el propio Ricky Martin colaboró con este proyecto y narró su experiencia personal dentro de la agrupación. “Entrevistamos a muchas personas que tenían que ver con la organización o con Menudo”, agregó. “No creo que haya sido difícil [para Ricky Martin dar su versión]”. Respecto a las controversias que rodearon a Edgardo Díaz, creador y mánager de Menudo, relacionados con abusos económicos e incluso insinuaciones de abuso sexual, su productor Leonardo Zimbrón explica cómo se manejará todo esto en la historia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “No hacemos un juicio de nadie. Contamos la historia tal cual la investigación arrojó y el proceso de escritura lo manejó”, explicó por su parte Leonardo Zimbrón, otro de los productores. “[Edgardo Díaz] es un personaje que vas a admirar porque tuvo la genialidad de crear una banda de este tipo y llevarla hasta donde la llevó, con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y, al mismo tiempo, probablemente, no te gustarán ciertas cosas”. Súbete a mi moto se estrena el próximo 9 de octubre por la plataforma streaming Amazon y cuenta con 15 capítulos de una hora.

