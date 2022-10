¡Por fin! Rica famosa latina regresa en su sexta temporada, ¡revelamos el elenco! Exclusiva: El exitoso reality de EstrellaTV regresa a la pantalla chica este domingo 16 de octubre. ¡Mira quiénes participan en su nueva edición! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue un show que nos hizo reír, llorar y soñar con su espectacular mundo de glamour con casas y autos fabulosos y moda impactante. Y después de cuatro largos años de ausencia por fin regresa a la pantalla chica Rica famosa latina, el exitoso reality de Estrella TV. El show entra en su sexta temporada y con su debut programado para este 16 de octubre a las 20:00 p.m. CT, promete estar mejor que nunca. Tras su reciente participación en La casa de los famosos 2 (Telemundo), Mayeli Alonso regresa al programa que le dio la fama junto con sus compañeras Luzelba Mansour y Sandra Vidal. Mariana González, Kimberly Flores y Marcela Iglesias completan el nuevo reparto de esta sexta temporada. Estas seis féminas vivirán momentos de máxima tensión rodeadas de lujos pero haciendo también una reflexión de lo que es ser una mujer latina hoy: con todos sus retos. ¡Conoce a las integrantes de la sexta temporada de Rica famosa latina arriba en nuestro video exclusivo! Rica famosa latina Credit: Estrella TV SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rica famosa latina se estrena este domingo 16 de octubre por Estrella TV a las 20:00 p.m., CT.

