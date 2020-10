Close

¡Reunión sorpresa! Los concursantes de Tu cara me suena se reencuentran después de la ola de contagios Después de dos semanas de mucha incertidumbre, los concursantes del programa de Univisión se volverán a ver las caras en un encuentro muy especial donde compartirán muchas cosas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Cuándo vuelven? ¿Cómo están? ¿Se han recuperado? Todas estas y muchas más son las preguntas que la audiencia de Tu cara me suena se lleva haciendo unos días. Desde que algunos de sus participantes anunciaron que habían dado positivo en coronavirus no les hemos vuelto a ver juntos... ¡hasta este domingo! Los concursantes volverán a estar con el público, no en la pista, pero sí a través de un vivo en Facebook donde, aunque sea de manera virtual, se reencontrarán entre ellos y con sus fieles seguidores que con tanto entusiasmo les esperan. Con Angélica Vale al timón de esta charla entre colegas y amigos compartirán qué es lo que viene a partir de ahora y, sobre todo, cómo se encuentran después de todo. La imperdible cita es este domingo a través de la página oficial de Facebook del programa a las 8p/7c. "¡Mañana no te puedes perder una reunión muy especial! Nuestras estrellas junto a Angélica Vale te esperan en una happy hour muy divertida", dice el anuncio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con Melina León, Sandra Echeverría, Chantal Andere y Llane ya recuperados todo apunta a que más pronto que tarde estarán de regreso en la pista para darlo todo. ¡Qué ganas!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Reunión sorpresa! Los concursantes de Tu cara me suena se reencuentran después de la ola de contagios

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.