La elegante respuesta de la madre de Toni Costa a crítica de Laura Bozzo sobre su hijo La abogada y conductora peruana se refirió al bailarín español como un "encantador de serpientes" por su afán, según ella, de quedar bien con todo el mundo dentro de La casa de los famosos (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo Laura Bozzo, madre de Toni Costa | Credit: Telemundo; Instagram La tensión aumenta entre los concursantes de la segunda temporada de La casa de los famosos (Telemundo) conforme se acerca el fin del exitoso reality show. Solo cinco de las ocho celebridades que todavía conviven en la casa más famosa de la televisión hispana –Laura Bozzo, Toni Costa, Daniella Navarro, Ivonne Montero, Salvador Zerboni, Nacho Casano, Natalia Alcocer y Juan Vidal– tendrán un lugar en la gala final, lo que significa que tres de ellos tendrán que abandonar la casa durante las próximas semanas. El primero lo hará este mismo lunes en una emocionante gala de eliminación en la que Vidal, Alcocer, Bozzo y Zerboni se jugarán su permanencia en el reality show. "Me esperaba perfectamente estos resultados porque yo sé perfectamente la clase de ratas con la que convivo", comentó Bozzo a 'la jefa' de la casa tras conocer la lista de nominados. La abogada y conductora peruana no dudó en criticar a su compañero Toni por su afán de querer quedar bien con todo el mundo a fin de, según ella, evitar ser nominado. Laura Bozzo Laura Bozzo | Credit: TELEMUNDO "Yo sé, por ejemplo, que Toni nunca va a ser nominado porque Toni está bien con Dios, con el diablo y con todo el mundo, a todo el mundo 'jiji jaja', encantador de serpientes", dijo. La madre de Toni Su comentario llegó a oídos de la madre del bailarín, quien a pesar de residir en España está muy pendiente a través de las redes sociales de la participación de su hijo en el concurso. Toni Costa Toni Costa y su madre Carmen | Credit: Instagram Toni Costa Sin perder la elegancia que la caracteriza, la progenitora de Toni no tardó en reaccionar a sus declaraciones: "Eso se llama educación doña Laura", salió en defensa de su hijo. Toni Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una respuesta que ha sido muy aplaudida en las redes sociales. "Toni es noble, bondadoso, un caballero y lo mejor que tiene La casa de los famosos. Y si Toni fuera encantador de serpientes Laura estaría encantada", opinó una televidente del programa. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

