La Reina del Pacífico exige regalías por teleserie La reina del sur Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como La Reina del Pacífico, entabla proceso legal contra el famoso programa que protagoniza Kate del Castillo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que la versión televisiva del libro La reina del sur, donde Kate del Castillo interpreta a Teresa Mendoza, se ha convertido en un éxito tal, que se han grabado tres temporadas hasta el momento. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para esta emisión, ahora, Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como La Reina del Pacífico, comenzó un proceso administrativo en su natal México, específicamente en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con el fin de pedir que Telemundo y Netflix, productora y transmisoras de dicho programa le paguen por el uso de su imagen sin su consentimiento. La petición de Ávila Beltrán, según indican los abogados en una investigación realizada por el diario mexicano Milenio, es del 40% de las ganancias que hasta ahora se han generado, es decir cuatro de cada diez dólares generados, el argumento de la demandante es que la historia está basada en ella. El litigio que entabló, a principios de 2022, es un procedimiento Administrativo de Infracciones en Materia de Comercio que podría prosperar tal como ha ocurrido en otros casos donde se presume de uso de imagen sin el consentimiento del involucrado. Kate del Castillo y Sandra Ávila Beltrán Credit: Mezcalent; Theo Wargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dichas empresas actuaron de manera dolosa, con la intención de desprestigiarme y con base en ello obtener un lucro económico", mencionó Ávila Beltrán en el documento de 25 cuartillas que fue enviado al IMPI con folio IMC 150/2022. Sandra Ávila Beltrán Sandra Ávila Beltrán | Credit: Mezcalent Cabe mencionar que el rumor de que La reina del sur contaba la historia de Sandra Ávila Beltrán se avivó también luego de que previo al estreno de la segunda temporada Noticias Telemundo utilizó un video de la detección de Sandra Ávila Beltrán como herramienta de promoción. Habrá que esperar lo que se concluye sobre el caso las autoridades mexicanas. De momento, Telemundo ni Netflix se han pronunciado al respecto.

