Reina de Nuestra Belleza Latina ¡da el salto a Telemundo! La que fuera reina del exitoso reality show de Univision y talento de la cadena hispana durante los últimos años debutó este lunes en la pantalla de Telemundo como conductora invitada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz | Credit: Mezcalent En febrero de este año, Aleyda Ortiz anunciaba el fin de su etapa en Univision. "Me voy llena de agradecimiento y lista para mi próxima etapa profesional", escribía a través de su perfil de Instagram la presentadora y reina de belleza puertorriqueña. Apenas han transcurrido unos meses desde que concluyó su ciclo en la cadena hispana y la que fuera ganadora de la octava temporada de Nuestra Belleza Latina (Univision) y finalista de la edición más reciente de ¡Mira quién baila! (Univision) ya regresó a la televisión. Y lo hizo, para sorpresa de muchos, en la cadena de la competencia: Telemundo. Aleyda se dejó ver este lunes en La mesa caliente como conductora invitada junto a Giselle Blondet, quien se encontraba en Nueva York, Alix Aspe, Myrka Dellanos y Verónica Bastos. Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz en La mesa caliente | Credit: Instagram Aleyda Ortiz "Agradecida con la invitación. ¿Cuántos me vieron? ¿Les gustó?", no tardó en escribir el exrostro de Univision por medio de su cuenta de Instagram, donde supera el medio millón de seguidores. "Gracias a todo el equipo por la bienvenida y sobre todo a mis queridas Giselle Blondet, Alix Aspe, Myrka Dellanos y Verónica Bastos. La pasé increíble. Nos vemos pronto", agregó. Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz y Verónica Bastos en La mesa caliente | Credit: Instagram Aleyda Ortiz Si bien se trató de un regreso esporádico, los fans de Aleyda quedaron muy felices de verla nuevamente en la pequeña pantalla y así se lo hicieron saber en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Pueden poner otra silla en La mesa caliente? Nos hace falta tu presencia en pantalla. Ojalá te sigamos viendo", se puede leer entre los cientos de mensajes que invadieron su publicación. "Me encantó verte en televisión. Que pongan otra silla o se turnen los segmentos, pero que te dejen ahí. Brillaste hoy", comentó otra de sus seguidoras en Instagram. ¿Será que estamos ante la próxima futura estrella de Telemundo? El tiempo lo dirá.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Reina de Nuestra Belleza Latina ¡da el salto a Telemundo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.