Regresa "Enamorándonos" y promete ¡grandes sorpresas! "Enamorándonos" promete hacer un tributo al amor con las nuevas historias que ofrecerá en esta temporada. Sus conductores Ana Patricia y Rafa Araneda revelan algunos secretos. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras el éxito logrado en la anterior temporada, Enamorándonos regresa a las pantallas con grandes sorpresas. Sus conductores Ana Patricia Gámez y Rafa Araneda buscan con esta emisión ser la compañía que el público necesita en estos tiempos complicados por los que atraviesa el mundo. “Queremos acompañar al público en estos momentos que necesitan de un programa que los entretenga, que los divierta”, dijo Gámez a People en Español. “[Habrán] nuevos amorosos que están en busca del amor, nuevos flechados. Las [otras] sorpresas tendrán que verlas”. RELACIONADO: Lo que debes saber de Rafael Araneda el nuevo compañero de pantalla de Ana Patricia Image zoom Instagram/Ana Patricia “Nos hace falta que el entretenimiento llegue a las pantallas en horarios familiares”, agregó Araneda. “Creo que tenemos una sobredosis de información y una escasez de entretenimiento y compañía en los medios de comunicación masiva. Y nosotros vamos por la compañía, por la diversión y por unir, juntar a las personas en torno al amor, a historias bonitas”. En esta nueva entrega los conductores hacen tributo al amor porque muestran todas su aristas; solo así, se logrará que los participantes puedan descubrir o encontrar una pareja que los complemente. Image zoom Mezcalent “Esperamos que se puedan formar muchas más parejas que lleguen al altar como lo van hacer dos parejas que tenemos de la primera temporada”, mencionó Ana Patricia. “Más hijos, porque ya también esperamos uno. Rafa y yo vamos a hacer abuelos. Y [buscamos que haya] más amor, que es lo más importante, y es lo que se busca en Enamorándonos”. Image zoom mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tenemos mucho que se nos quedó en pausa a propósito de la pandemia. Historias maravillosas, historias desastrosas, pero que también son atractivas de contar porque en el amor todo vale: lo positivo y lo negativo, que también es una historia digna de contar”, dijo Rafa. “Hoy en día, cobra más sentido aún el poder tener una plática, conocer a alguien, el darse la posibilidad de ser conquistado, de tener el privilegio de poder proyectarse en el tiempo junto a otra persona”. Enamorándonos con Ana Patricia Gámez y Rafa Araneda estará en Unimás el próximo 14 de septiembre.

